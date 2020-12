Innenstadt/Fahrland

Gegen das Wassersportverbot auf dem Fahrländer See wollen Mitglieder des Surf und Kite Vereins Potsdam (SKVP) und andere Wassersportler und Seeanrainer am Samstag, 13 Uhr, vor dem Potsdamer Rathaus demonstrieren. Man habe sich dazu entschlossen, nachdem Einladungen zum Dialog und Kompromissvorschläge ignoriert worden seien, erklärt Simon Krahl im Namen des Vereins. „Wir möchten, dass Entscheidungen aufgrund von Fakten und wissenschaftlichen Studien und nicht aufgrund von Stimmungsmache gegen Surfer, die plötzlich als die Ursache sämtlicher Umweltprobleme am Fahrländer See ausgemacht werden, getroffen werden.“

Die Demo dürfte bunt werden: Die Initiatoren wollen Segel, Surfbretter, Kites, Luftmatratzen und Schwimmflügel mitbringen.

Von MAZonline