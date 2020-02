Das Kreativhaus im Rechenzentum öffnet sich in der kommenden Woche zweimal zu Veranstaltungen in eigener Sache. Am Mittwoch stellt sich das Projektteam des nebenan geplanten Kreativquartiers vor, am Freitag und Sonnabend gibt es ein Symposium mit dem Mosaik „Der Mensch bezwingt den Kosmos“ als zentralem Thema.