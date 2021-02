Potsdam

Nach einem Jahrzehnt des Stillstands ist der Durchbruch für das Synagogenprojekt endlich geschafft: Bis Anfang 2024 soll der heiß debattierte Bau an der Schlossstraße 1 fertig gestellt sein. Baubeginn für das Gebäude nach Plänen des Berliner Architekten Jost Haberland soll noch in diesem Jahr sein.

Baukosten und Sicherheitsansprüche steigen

Die Kosten belaufen sich auf rund 14 Millionen Euro – eine erhebliche Kostensteigerung im Vergleich zu den ersten Kalkulationen vor vielen Jahren, doch den stark gestiegenen Baukosten sowie den höheren Sicherheitsanforderungen geschuldet. Die Finanzierung wird vom Land als Bauherrin getragen.

Nun gibt es neue Hoffnung – denn ein neue Partner ist gefunden. Doch von einigen Seiten kommt auch Kritik am sogenannten Durchbruch.

Entwurf der Synagoge in Potsdam. Quelle: Haberland Architekten

„Mehr als 75 Jahre nach der Shoa und rund 30 Jahre nach der Wiedergründung der ersten jüdischen Gemeinden im Land Brandenburg, haben die Jüdinnen und Juden einen Anspruch auf eine sichere Heimstatt, auf ein religiöses und kulturelles Zentrum“, erklärte Kulturministerin Manja Schüle (SPD) am Donnerstag. Insbesondere viele ältere Gemeindemitglieder würden sich „nach langem Warten danach sehnen, die Fertigstellung ihrer Synagoge erleben zu können“, sagte Schüle (SPD) bei einer Pressekonferenz, bei der sie über die neuesten Entwicklungen informierte, die den nunmehrigen Durchbruch möglich gemacht hatten.

Wie berichtet, wird das Land einen neuen Träger für die Synagoge mit ins Boot holen – die Zentralwohlfahrsstelle der Juden in Deutschland (ZWST). Diese ist die Dachorganisation der Wohlfahrtspflege für rund 100 jüdische Gemeinden und einer der sechs Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege in Deutschland.

Wohlfahrtsstelle als neutraler Mitspieler

Mit der Übergabe der Trägerschaft an die angesehene Dachorganisation soll – so die Hoffnung – ein neutraler Mitspieler dabei helfen, die Uneinigkeit zwischen den jüdischen Gemeinden irgendwann beizulegen. Der Zwist zwischen der Synagogengemeinde rund um Ud Joffe und der Jüdischen Gemeinde um Evgeni Kutikow war zuletzt im Austritt der Jüdischen Gemeinde aus dem Landesverband-West gegipfelt, dem beide Gemeinden angehörten.

Der Stern markiert den Standort der künftigen Synagoge. Quelle: Stache/dpa

Als Resultat ist die Jüdische Gemeinde mittlerweile in den Landesverband der jüdischen Gemeinden im Land Brandenburg gewechselt. Einer gemeinsamen Vereinbarung mit dem Land über den Synagogenbau hatte sich der Landesverband-West verweigert, während der Landesverband Zustimmung signalisiert hatte. Der fehlende Konsens zwischen den Verbänden habe auch zur jetzigen Entscheidung geführt, erklärte Schüle: Als klar wurde, dass keine Einigkeit unter den Gemeinden zu erzielen sei, habe man dennoch dem Wunsch vieler Jüdinnen und Juden nach einem Synagogenbau Rechnung tragen wollen.

Doch wie sieht die Vereinbarung, die zwischen dem Land und der ZWST geschlossen wird, genau aus? Dazu äußerten sich gestern neben Ministerin Schüle auch Abraham Lehrer, Präsident der Zentralwohlfahrtsstelle sowie Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, sowie Josef Schuster – er ist Präsident des Zentralrats der Juden – in einer digitalen Pressekonferenz.

Synagoge soll offen für alle Juden sein

Die ZWST übernimmt als jüdischer Kooperationspartner die Begleitung des Planungs- und Bauprozesses. Das Gebäude wird in eine Stiftung eingebracht, die vom Land zu diesem Zweck errichtet wird. In den ersten drei Jahren nach Fertigstellung der Synagoge übernimmt die Zentralwohlfahrtsstelle als Treuhänderin die Trägerschaft des Synagogen- und Gemeindezentrums; danach übernimmt der Landesverband der jüdischen Gemeinden Land Brandenburg das Zentrum als Träger.

Der Träger entscheide über die Aufnahme jüdischer Gemeinden in das Gebäude, die Vergabe der Räumlichkeiten, die Strukturierung des Angebotes und stelle sicher, „dass alle Menschen jüdischen Glaubens die Synagoge nutzen können“, hieß es gestern. „Es soll ein Haus sein, in dem viel passiert“, sagte ZWST-Präsident Abraham Lehrer. „Die jüdische Gemeinschaft soll hinkommen können, um zu feiern und an Gottesdiensten teilnehmen zu können.“

Abraham Lehrer, Vizepräsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschlan und ZWST-Präsident. Quelle: picture alliance / dpa

Alle Juden seien zur Teilnahme eingeladen, betonte Lehrer. Er verstehe die „ZWST als Startkatalysator“ bei dem Projekt, ehe dieses in die Hände des Landesverbands der jüdischen Gemeinden übergeben werden solle. Bislang ist die Zentralwohlfahrtsstelle nicht in Potsdam vertreten; es existiert nur eine Zweigstelle in Berlin. Künftig soll sich ein direkter Ansprechpartner der ZWST vor Ort um das Synagogenprojekt kümmern – die Stelle muss jedoch noch besetzt werden.

Joffe-Kritik am Zentralrat

Trotz Lehrers mehrfach wiederholtem Angebot, die gesamte jüdische Gemeinschaft in Potsdam in das Projekt einbinden zu wollen, fehlte es gestern nicht an postwendender Kritik. Schon vor einigen Monaten hatte der Synagogengemeindevorsitzende Ud Joffe die Synagoge als „Konzentrationsstätte“ gegeißelt – die Neuigkeit von der Übernahme der Trägerschaft durch die ZWST rief Joffes Widerspruch hervor. Zur Übernahme der Trägerschaft durch die ZWST erklärte der Landesverband-West gestern, der Zentralrat der Juden vertrete heute „keine Juden in Potsdam und der Region“

Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden. Quelle: Rüdiger Böhme

Doch Zentralratspräsident Josef Schuster und ZWST-Präsident Lehrer ließen die Breitseiten gelassen abprallen. Es falle ihm aus der Distanz schon länger „schwer, die Vorgänge in Potsdam nachzuvollziehen“, sagte Schuster. Lehrer schlug in dieselbe Kerbe: Joffe müsse „seine Maximalforderungen zurückschrauben und eine Kompromissbereitschaft finden“. Gleichwohl sei der Synagogengemeindevorsitzende „herzlich eingeladen, mit seiner Gemeinde in der Synagoge Gottesdienste zu feiern“, so Lehrer.

Woidke: „ein wichtiges Signal“

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sprach gestern in einer Presseerklärung sowohl Schuster als auch Lehrer seinen Dank aus:, „dass sie in dieser emotional geführten Debatte eine so konstruktive Vermittlerrolle übernehmen“. Der Bau sei „ein wichtiges Signal – insbesondere in diesem Jahr, in dem wir 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland feiern“.

Die Jüdische Gemeinde und die Gemeinde Adass Israel zu Potsdam erklärten in ersten Reaktionen ihre Zufriedenheit mit der gefundenen Lösung. Auch die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Potsdam bekundete ihre Freude über die Entwicklung, genauso wie Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD).

Von Ildiko Röd