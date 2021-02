Potsdam

Der Gordische Knoten beim Bau einer Synagoge in Potsdam könnte endlich zerschlagen sein: Nach jahrelangen Querelen und Stillstand soll nun offenbar die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) die Trägerschaft bei dem Projekt übernehmen. Das hat Abraham Lehrer, Präsident der Zentralwohlfahrtsstelle und Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, auf Nachfrage der Märkischen Allgemeinen bestätigt.

Gute Gespräche mit Kulturministerin

Es gebe eine „grundsätzliche Einigkeit“ mit Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD), sagte er. Das Land ist Bauherrin für die Synagoge in der Schlossstraße 1; Schüle hat das Vorhaben in den vergangenen Monaten energisch vorangetrieben. „Wir haben sehr gute Gespräche geführt und sind sehr gut vorangekommen“, erklärte Lehrer gegenüber der MAZ. Nun gelte es nur noch, ein paar offene Fragen zu klären.

Abraham Lehrer ist Präsident der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Die neue Entwicklung ist v0r dem Hintergrund der anhaltenden innerjüdischen Uneinigkeit um den Synagogenbau zu sehen. Die Zentralwohlfahrtsstelle stellt einen neutralen Mitspieler dar – und ist nicht zum ersten Mal in die Diskussion um das Projekt involviert. Bereits 2015 hatte das Land die Zentralwohlfahrtsstelle als Mittler ins Boot geholt, um aus der Sackgasse herauszukommen, in die sich die beiden großen jüdischen Gemeinden im Streit um die Gestaltung der Synagoge hineinmanövriert hatten.

Schon einmal als möglicher Partner im Gespräch

Der Schachzug des Landes bewirkte, dass sich die Gemeinden endlich auf einen gemeinsamen Kurs einigten: Jüdische Gemeinde und Synagogengemeinde wollten die Synagoge samt Gemeindezentrum in eigener Regie betreiben. Daraufhin zog sich die Zentralwohlfahrtsstelle zurück.

Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD). Quelle: Friedrich Bungert

Doch die Einigkeit zwischen den Gemeinden war nicht auf Dauer. Zuletzt entzweiten sich die Synagogengemeinde rund um Ud Joffe und die Jüdische Gemeinde rund um Evgeni Kutikow wegen der Frage der Zusammenarbeit mit dem Land beim Synagogenprojekt: Während die Jüdische Gemeinde für einen schnellen Baubeginn plädiert, machte die Synagogengemeinde immer neue Forderungen auf. Das Tischtuch zwischen den beiden Gemeinden war endgültig zerschnitten, als Joffe bei einer öffentlichen Veranstaltung die geplante Synagoge als „Konzentrationsstätte“ bezeichnete.

Dachorganisation will ausgleichend wirken

Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland bildet den Zusammenschluss der jüdischen Wohlfahrtspflege in Deutschland. Als Dachorganisation vertritt sie die jüdischen Gemeinden und Landesverbände auf dem Gebiet der jüdischen Sozialarbeit.

Laut Eigenbeschreibung sieht sie ihr Hauptanliegen „in der Pflicht zur Hilfe im Sinne ausgleichender sozialer Gerechtigkeit“. Dies basiere auf dem jüdischen Verständnis von Wohltätigkeit. Zum Leitbild gehören unter anderem die Förderung einer integrativen und professionellen Sozialarbeit, die Unterstützung der jüdischen Gemeinden in Deutschland, Ausbau der Infrastruktur sowie die Stärkung jüdischer Identitäten und die Integration der jüdischen Zuwanderer aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion.

Von Ildiko Röd