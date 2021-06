Potsdam

Am Montagvormittag wurde der Bau von Potsdams neuer Synagoge besiegelt. Kulturministerin Manja Schüle (SPD) und Vertreter der Zentralen Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) haben den Vertrag zum Bau des Synagogen- und Gemeindezentrums unterschrieben.

Frau Schüle, was sind Ihre Gefühle nach der Unterzeichnung der Vereinbarung mit der ZWST? Erleichterung pur oder Frust darüber, dass so viele Jahre mit öffentlichen Streitigkeiten über die Synagoge verstrichen sind?

Manja Schüle: Ganz klar: Große Erleichterung. Und auch große Dankbarkeit. Mit der Vereinbarung schaffen wir die Voraussetzung, dass die Jüdinnen und Juden endlich eine würdige Heimstatt in der Landeshauptstadt bekommen. Und wir stellen damit sicher, das noch in diesem Jahr Baustart sein wird. Die formalen Hürden sind genommen: Der Bau kann beginnen.

Ja, aber nach einem Jahrzehnt des Stillstands. Was hat aus Ihrer Sicht den Durchbruch gebracht?

Wir können und wollen die Synagoge nicht alleine bauen. Dafür brauchen wir kompetente, erfahrene – vor allem aber legitime Partner. Die haben wir mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland und der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden gefunden. Das war der Durchbruch. Beide bekennen sich zum geplanten Synagogen-Bau und beide werden die weitere Umsetzung begleiten und unterstützen.

Was bedeutet die Synagoge für das jüdische Leben, aber darüber hinaus auch für die Landeshauptstadt?

Das ist eine spannende, für mich aber ehrlich gesagt zweitrangige Frage. Der entscheidende Punkt ist: Was bedeutet die Synagoge für die Jüdinnen und Juden in Potsdam und Brandenburg? Die Antwort ist: Es bedeutet, dass sie nach vielen Jahrzehnten eine sichere Heimstatt finden. Niemand wird gezwungen, diese Synagoge zu nutzen. Aber jeder ist dazu eingeladen. Potsdam hat sich mit dem Abraham Geiger Kolleg, dem Zacharias Frankel College und der School of Jewish Theology in den vergangenen Jahrzehnten zu einer Stätte jüdischer Gelehrsamkeit entwickelt, die mittlerweile internationale Strahlkraft hat. Aber noch fehlt etwas Entscheidendes.

Wie meinen Sie das?

Mehr als 75 Jahre nach der Shoa und rund 30 Jahre nach der Wiedergründung der ersten jüdischen Gemeinden im Land Brandenburg, haben die Jüdinnen und Juden einen Anspruch ein religiöses und kulturelles Zentrum im Herzen der Landeshauptstadt. Der Synagogenbau ist ein wichtiges Signal – insbesondere in diesem Jahr, in dem wir 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland und 350 Jahre jüdisches Leben in Brandenburg feiern. Und er ist ein starkes Signal in Zeiten eines zunehmenden und immer aggressiver auftretenden Antisemitismus: Die Jüdinnen und Juden sind Teil unseres Landes. Die Errichtung der Synagoge ist ein Symbol dafür, dass jüdisches Leben in Potsdam wieder dort präsent sein wird, wo es hingehört: im Herzen der Stadt, in unserer Mitte.

Warum übernimmt zunächst die ZWST – gemeinsam mit dem Landesbaubetrieb – die Verantwortung für den Bau?

Es ist nicht Aufgabe des Staates, Gotteshäuser zu bauen. Und schon gar nicht, darüber zu entscheiden, wie sie aussehen oder genutzt werden sollen. Der Zentralrat der Juden in Deutschland und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden stellen sicher, dass im Planungs- und Bauprozess jüdische Belange entscheidend berücksichtigt werden – etwa bei der sakralen Gestaltung des Innenraums. Und sie sorgen dafür, dass das Synagogen- und Gemeindezentrum nach Fertigstellung allen Jüdinnen und Juden offensteht. Ich bin dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, und dem Vorstandsvorsitzenden der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, Abraham Lehrer, sehr dankbar für ihre großartige Unterstützung.

Das ist die Zentralwohlfahrtsstelle ZWST: Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland ist der Dachverband der Organisationen der jüdischen Wohlfahrtspflege. Sie zählt zu den sechs Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege in Deutschland. Die Arbeit richtet sich nach dem Leitbild „Zedeka“, dem jüdischen Verständnis von Wohltätigkeit, die eine religiöse Pflichtaufgabe ist. Dazu gehören Sozialarbeit, die Stärkung der jüdischen Identität, die Integration jüdischer Einwanderer, Beratungsangebote, Flüchtlingshilfe oder internationales Engagement.

Traut man diese Verantwortung dem Landesverband der jüdischen Gemeinden oder den Potsdamer jüdischen Gemeinden nicht zu?

Doch. Deswegen wird die ZWST die Trägerschaft der Synagoge auch nur in den ersten drei Jahren nach Fertigstellung des Gebäudes übernehmen – danach soll der Landesverband der jüdischen Gemeinden Land Brandenburg das Synagogen- und Gemeindezentrum als Träger übernehmen.

Ud Joffe, der Vorsitzende der Synagogengemeinde Potsdam, hat die mit Landesmitteln finanzierte Synagoge als „Konzentrationsstätte für Juden“ gegeißelt. Was empfinden Sie bei so einer Kritik?

Der 2007 begonnene Prozess zum Bau einer Synagoge war ein nicht immer einfacher Prozess mit vielen Hürden. Und einigen überraschenden Wendungen. Er wurde und wird von allen Beteiligten mit großem Einsatz und viel Leidenschaft begleitet. Ich schätze Ud Joffe und sein Engagement. Es ist auch sein Verdienst, dass der ursprüngliche Entwurf des Architekten Jost Haberland mehrfach verändert und den Wünschen der jüdischen Gemeinden angepasst wurde. Wir haben als Land unser Wort gegeben, den Bau der Synagoge zu unterstützen. Viele Jüdinnen und Juden verlassen sich darauf. Ich blicke nach vorne und bin sehr optimistisch, dass die fertige Synagoge für sich sprechen wird.

Trotz seiner Kritik an dem Bau beklagt Joffe, man habe seine Gemeinde von den Planungen ausgegrenzt, weil sie nicht dem Landesverband der jüdischen Gemeinden angehört. Ist es dem Projekt nicht abträglich, wenn sich nicht alle Jüdinnen und Juden vor Ort mitgenommen fühlen?

Wir alle wissen: Die Einigkeit der beiden jüdischen Gemeinden in Potsdam zum Synagogenbau hat nicht gehalten. Und auch der Versuch, mit den beiden jüdischen Landesverbänden eine gemeinsame Lösung zum Bau und Betrieb der Synagoge zu finden, war leider nicht von Erfolg gekrönt. Ich bedauere das sehr. Ich bin davon überzeugt: Die ZWST ist als starker und kompetenter Partner und überörtlicher jüdischer Träger in besonderer Weise geeignet, das Projekt im Interesse der Jüdinnen und Juden zu begleiten und umzusetzen und hat allen jüdischen Gemeinden in Potsdam die Zusammenarbeit angeboten.

Herr Joffe hat mit einer Klage gegen das Synagogenprojekt gedroht. Könnte dies das Vorhaben noch einmal verzögern?

Davon gehe ich nicht aus.

Vor einem Jahrzehnt entzündete sich der Konflikt um die Synagoge an ihrem Aussehen, das als zu modern und als zu wenig erhaben kritisiert wurde. Wird der fertige Bau ebenfalls die Gemüter so erhitzen oder bekommt Potsdam ein architektonisches Schmuckstück?

Seit der Debatte vor zehn Jahren hat sich viel getan, und der Entwurf wurde vom Architekten mehrfach überarbeitet. Ich finde den Entwurf sehr gelungen. Aber auf mich kommt es nicht an. Und auf die Stadtgesellschaft auch nicht. Diese Synagoge wird nicht für die Nachfahren der Täter gebaut. Sie wird auch nicht gebaut, weil die Stadt Potsdam eine Baulücke schließen will. Und sie wird erst recht nicht gebaut, weil das Land Brandenburg zeigen will, dass es aus seiner eigenen Geschichte gelernt hat. Sie wird schlicht gebaut, weil die hier lebenden Jüdinnen und Juden ein Gotteshaus und ein Gemeindezentrum brauchen. Viele von ihnen haben Jahre, zum Teil Jahrzehnte ihres Lebens für dieses Projekt gekämpft.

Die Synagoge soll ein offenes Haus werden, auch für Potsdamer. Wie wird das konkret aussehen? Wird es zum Beispiel ein öffentlich zugängliches Café geben?

Ich habe es eben schon gesagt: Diese Synagoge ist in erster Linie die Synagoge und das Zentrum der Jüdinnen und Juden in der Stadt. Aus vielen Rückmeldungen weiß ich, dass sich viele, insbesondere ältere Gemeindemitglieder in Potsdam, danach sehnen, die Fertigstellung ihrer Synagoge zu erleben. Sie wollen sich endlich in ihrem eigenen Zentrum versammeln, austauschen, beten, zusammen Gottesdienste und Feste feiern. Darum geht es in erster Linie. Ich weiß, dass die jüdische Gemeinschaft diese Synagoge auch als offenes Haus und als Ort der Begegnung versteht. Dazu soll beispielsweise auch ein öffentlich zugängliches Café beitragen. Aber die Entscheidung über die Nutzung liegt bei unseren jüdischen Partnern – sie entscheiden, nicht wir. Ich freue mich aber schon jetzt sehr auf die religiösen und gesellschaftlichen Impulse, die künftig von dieser Synagoge in unserer Mitte ausgehen werden.

Von Ildiko Röd