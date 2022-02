Potsdam

Der Keller ist schon da – der Neubau einer Synagoge in Potsdam schreitet rascher voran als geplant. Das teilte das brandenburgische Kulturministerium am Montagmorgen mit.

Nach der Grundsteinlegung am 8. November 2021 wurde jetzt die Kellerdecke aus Beton gegossen. Dabei wurde auch bereits das Mikwe-Becken (jüdisches Tauchbad) im Keller errichtet.

Erdgeschoss der Synagoge kommt nun

Als nächster Schritt werden die Wände des Erdgeschosses montiert, kündigt das Ministerium an: Sobald diese errichtet sind, könne die darüber liegende Decke betoniert werden. Die Landesregierung errichtet in Zusammenarbeit mit der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) auf dem Gelände Schlossstraße 1 bis 2024 ein Synagogen- und Gemeindezentrum. Das Land finanziert den Bau mit rund 13,7 Millionen Euro.

„In den kommenden Wochen werden die Potsdamerinnen und Potsdamer das Wachsen der Synagoge live mitansehen können“, sagt Ministerin Manja Schüle (SPD), „ich freue mich schon auf das Richtfest im Herbst. Die Errichtung der Synagoge ist ein sichtbares Symbol dafür, dass jüdisches Leben in Potsdam wieder dort präsent und sichtbar sein wird, wo es hingehört: im Herzen der Stadt, in unserer Mitte.“

ZWST lobt Baufortschritt in Potsdam

Auch beim Partner, der ZWST, ist man zufrieden mit dem Baufortschritt. „Die gute Zusammenarbeit und zielorientierte Arbeit des Ministeriums, des Landesbetriebs für Liegenschaften und Bauen, des Architektenbüros Haberland, der bauausführenden Unternehmen und der ZWST tragen maßgeblich zum erfolgreichen Baufortschritt bei“, sagt Abraham Lehrer, Präsident der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Die ZWST steht dazu, in den ersten Jahren die Trägerschaft für die Synagoge zu übernehmen. „Die Synagoge und das Gemeindezentrum werden das jüdische Leben in Potsdam und im Land Brandenburg vielfältig stärken“, ist sich Lehrer sicher.

Gerit Fischer, Technische Geschäftsführerin des Landesbetriebs für Liegenschaften und Bauen, bezeichnet die Aufgabe als „sehr anspruchsvoll“. Das Gelände sei zentral und vergleichsweise klein, die Sicherheitsanforderungen an das Gebäude seine hoch. „Wir sind sehr stolz, dass die von uns koordinierten Bauarbeiten aktuell sogar vor dem Zeitplan liegen und es bisher keine Verzögerungen durch die Omikron-Variante des Corona-Virus gab“, sagt sie.

Mit der im Juni 2021 unterzeichneten Vereinbarung zwischen dem Land und der ZWST wurde die Grundlage für den Bau des Synagogen- und Gemeindezentrums in Potsdam geschaffen. Das Gebäude wird nach Fertigstellung in eine vom Land zu diesem Zweck zu errichtende rechtlich unselbständige Stiftung eingebracht. In den ersten drei Jahren nach Fertigstellung des Gebäudes wird die ZWST als Treuhänderin die Trägerschaft des Zentrums übernehmen. Danach soll der Landesverband der jüdischen Gemeinden Land Brandenburg das Synagogen- und Gemeindezentrum als Träger übernehmen. Das Land unterstützt die ZWST bei der Betreibung des fertigen Synagogenzentrums künftig mit jährlich bis zu 650.000 Euro.

Von MAZonline/axe