Das Land wird vorerst nicht auf Beteiligung der Gesetzestreuen Jüdischen Landesgemeinde am geplanten Synagogenneubau in Potsdam dringen. Das hat Clemens Neumann, Referatsleiter für Kirchen und Religionsgemeinschaften, dem Vorsitzenden Semen Gorilek, am Dienstag per Mail mitgeteilt.

Gorilek hatte Kulturministerin Manja Schüle ( SPD) mit Schreiben vom 10. Juni darum gebeten, die 1999 wiedergegründete Gesetzestreue Jüdische Landesgemeinde Brandenburg an den Verhandlungen über den Synagogenbau in Potsdam zu beteiligen. Tags zuvor hatte die Ministerin versichert: „Wir bauen die Synagoge für alle Jüdinnen und Juden.“

Zwei Landesverbände am Synagogenbau beteiligt

In seiner Mail versicherte Referatsleiter Neumann, dem Ministerium liege „an der Einbeziehung möglichst breiter Kreise der jüdischen Gemeinschaft in Brandenburg, für die das Synagogengebäude als Heimstatt und Symbol wiederentstandenen jüdischen Gemeindelebens in unserem Land dienen soll“.

Kulturministerin Manja Schüle (SPD): „Wir bauen die Synagoge für alle Jüdinnen und Juden.“ Quelle: Friedrich Bungert

Das Ministerium sei daher „dankbar, dass sowohl der Landesverband der Jüdischen Gemeinden – Land Brandenburg als auch der Landesverband-West der Jüdischen Kultusgemeinden in Brandenburg ihre Bereitschaft erklärt haben, an der Verwirklichung des Vorhabens mitzuarbeiten“.

Diese Bereitschaft, so der Referatsleiter, „würden wir im gegenwärtigen Stand des Verfahrens gefährden, wenn wir auf der Einbeziehung der Gesetzestreuen Jüdischen Landesgemeinde bestehen würden“.

Vorwurf: Gesetzestreue verunglimpfen andere Gemeinden

Die Begründung: „Da Ihr Geschäftsführer beide Verbände beziehungsweise deren zugehörige Ortsgemeinden und die handelnden Akteure bis in die jüngere Vergangenheit wiederholt als Scheinjuden, russisch-ukrainische Kulturvereine und in noch schlimmerer Weise verunglimpft hat, besteht bei diesen Verbänden derzeit keine große Neigung zur Zusammenarbeit.“

Synagogen-Baufeld in der Potsdamer Schlossstraße. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Rechte der Gesetzestreuen Jüdischen Landesgemeinde seien damit „nicht abgeschnitten“, versicherte Neumann allerdings: „Die Trägerkonstruktion, die für die Betreibung der Synagoge gewählt wird, ist in jedem Fall so zu gestalten, dass auch Nutzungen durch Ihre Gemeinde ermöglicht werden.“

Gemeinde erwartet Brief der Ministerin

Eine Beteiligung der Gesetzestreuen Jüdischen Landesgemeinde im Prozess der Baubegleitung „ziehen wir aber derzeit nicht in Betracht“, so der Referatsleiter.

Semen Gorilek, der die Antwort des Ministeriums per Rundmail veröffentlicht hat, reagierte mit einem weiteren Anschreiben an Ministerin Schüle: „Da Sie gegenwärtig ein Landesministerium vertreten, erwarten wir von Ihnen eine ordnungsgemäße offizielle schriftliche, in Form eines Schreibens verfasste Antwort auf das Schreiben der Gesetzestreuen Jüdischen Landesgemeinde Brandenburg.“

Referatsleiter Clemens Neumann bestätigte den Mailwechsel auf MAZ-Anfrage.

Von Volker Oelschläger