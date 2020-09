Potsdam

Auf dem Küchenbord steht eine Dose mit Kaffee, der Laptop auf dem Schreibtisch in der hellen Fensternische daneben ist aufgeklappt, gegenüber im Wohnzimmer steht ein Stepper zum Trainieren. Offenbar hat sich die Familie auch eine neue Sofalandschaft angeschafft. Vor ein paar Jahren stand an der selben Stelle noch ein einfaches rotes Sofa. In das Appartement am Potsdamer Humboldtring scheint so etwas wie Alltag eingekehrt zu sein. Tatsächlich sagt der 35-jährige Amin Aljarmakani: „Eigentlich fangen wir jetzt erst an, unsere ersten Schritte zu laufen. Jetzt wissen wir, was wir wollen.“

Der in der syrischen Stadt as-Suwaida, 50 Kilometer südlich von Damaskus ,aufgewachsene Aljarmakani gehört zu den Kriegsflüchtigen, die 2015 bereits im Juli in Deutschland angekommen waren. Der Fluchtweg des jungen Mannes, der in Syrien Journalist und Grafikdesigner war, ist mustergültig für jene Krisenzeit. Von Syrien ging es über den Libanon in die Türkei und mit dem Boot auf eine griechische Insel. Dann weiter über Nordmazedonien nach Serbien bis an die ungarische Grenze. Mal mit Bussen, mal mit dem Zug, mal zu Fuß.

Im Süden Ungarns hatte Ministerpräsident Viktor Orban bereits Zäune installieren lassen. Zu Fuß gingen die Flüchtigen weiter nach Osten bis sie doch über die grüne Grenze konnten. Vom ungarischen Szeged brachte ein Schlepper Amin Aljarmakani und andere Flüchtlinge binnen acht Stunden nach München. Rund 50 Menschen, darunter auch kleine Kinder, in einem kleinen Transporter eingesperrt, praktisch aufeinander gestapelt. Viele verloren das Bewusstsein, andere übergaben sich. Doch alle überlebten.

„Tief erschüttert von den Taten in Köln “

Als Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) in einer Pressekonferenz am 31. August 2015 ihren berühmten Satz „Wir schaffen das“, sagte, befand sich Amin Aljarmakani schon lange in der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt, wo zuvor schon sein Schwager gewesen war. Später zog er dann in eine Flüchtlingsunterkunft nach Frankfurt/Oder, schließlich bot ihm eine Familie in Babelsberg ein Zimmer bei sich an. Im Januar 2016 gehörte er zu denjenigen, die sich in einem Aufruf von den sexuellen Übergriffen der Kölner Silvesternacht distanzierten.

„Wir sind tief erschüttert von den Taten in Köln und anderen deutsche Städten“, hatten er und 400 Unterzeichner damals geschrieben. Dadurch erlangte Aljarmakani in Potsdam einige Aufmerksamkeit. Doch ihn trieb bereits anderes um. Er dachte nur an seinen eineinhalb Jahren alten Sohn und seine Frau Reem, die beide in Syrien zurückgeblieben waren. Der Kampf um ihren Nachzug bestimmte seine ersten Lebensmonate in Deutschland.

Die Familie lebt jetzt nicht nur längst vereint zusammen in Potsdam, sie hat inzwischen sogar einen weiteren hier geborenen Sohn: Julian. „Das funktioniert auf Arabisch und auf Deutsch“, sagt Aljarmakani. Auf Deutsch nennt er ihn Julian, auf Arabisch hört es sich wie „Dschulian“ an.

Nur mit Hilfe geschafft

Gefragt, ob wir es denn wie von der Kanzlerin versprochen tatsächlich geschafft haben, sagt Aljarmakani „Ja“ und zögert dann einen Moment. „Aber?“, fragt man nach. „Ohne Aber“, sagt Aljarmakani bestimmt. Aber natürlich sei es schwer, räumt er ein. Schwer fällt ihm zum Beispiel immer noch nicht nur das Deutsche mit seiner schwierigen Grammatik, schwer fällt es ihm auch, einen komplexen Sachverhalt in dieser Sprache auszudrücken. „ Merkel stand unter Druck“, beginnt er und ringt nach Worten. Was er sagen will, ist wohl das: Wenn die Kanzlerin es mit ihrer Flüchtlingspolitik nicht geschafft hätte, wären andere politische Kräfte immer stärker geworden –und das wäre auch den Geflüchteten schlecht bekommen. Daher mussten diese kräftig mithelfen, damit der Satz wahr wurde. Genau das habe er versucht zu tun.

Aljarmakani hat Praktika als Fotograf und Grafiker gemacht, er hat bei Theaterprojekten am Hans-Otto-Theater und der Universität Potsdam mitgewirkt und er hat sich in Flüchtlingsvereinen wie der Potsdamer Initiative Hand-in-Hand engagiert. Auch privat versucht er Fuß zu fassen. Er trifft sich seit drei Jahren jeden Montagabend mit anderen Migranten, nicht nur Geflüchteten, im Kulturzentrum Waschhaus wo der „Heimatsound“ stattfindet: gemeinsames Singen und Musizieren. Seit drei Monaten lernt er Keyboard zu spielen. Und natürlich lernt Aljarmakani seit Jahren Deutsch. Inzwischen hat er die B2-Prüfung für die fortgeschrittene Mittelstufe absolviert. Das Ergebnis steht noch aus, aber Aljarmakani ist optimistisch.

Einfach sei es nicht gewesen. „In Syrien machen wir alles gemeinsam“, sagt Aljarmakani. Kommt jemand in Geldnot, hilft zum Beispiel die Familie aus. „Hier soll sich jeder selbst kümmern.“ Als 30-Jähriger noch einmal von vorne anzufangen und sich an einen individualistischen Lebensstil anzupassen sei schwer. Einfach war es auch mit der Sprache nicht. Und war die erst einmal halbwegs gelernt, fing es auch schon mit den kulturellen Missverständnissen an.

„Wir verstanden, was die Leute sagten, aber nicht was es bedeutete“, sagt Aljarmakani. In Syrien werde von einem höflichen Gast zum Beispiel erwartet, dass er ein Essensangebot erst einmal ablehne. Der Gastgeber muss seinen Gast dann mit Worten bestürmen, bis dieser endlich zustimmt. Dann wird – ganz wie geplant –das Essen serviert. Dass das „Nein“ des Gastes auf die Frage „Hast du Hunger?“ tatsächlich von einem Gastgeber als Ablehnung aufgefasst werden könnte, war für die Aljarmakanis undenkbar. Dergleichen Missverständnisse gab es viele.

Die vergangenen fünf Jahre, sagt Amin Aljarmakani, habe er vor allem gebraucht, um den Schock von Krieg und Flucht zu überwinden. Jetzt beginne wirklich ein neuer Lebensabschnitt. Seine Frau Reem fängt in Potsdam eine Ausbildung als Erzieherin bei der Awo an, er selbst will versuchen, eine Gewerbeerlaubnis für einfache Handwerksarbeiten zu bekommen. Auf eigenen Beinen zu stehen ist ihm wichtig. „Beim Beruf geht es nicht nur um das Geld, es geht auch darum, wer man ist.“ Daneben musiziert und schreibt er, für sich, ganz privat.

Wenig Hoffnung für Syrien

Amin Aljarmakani sieht sich in Deutschland angekommen und akzeptiert. Sein jüngerer Sohn Julian nennt zum Beispiel das befreundete Paar aus Babelsberg, bei dem er zuerst Unterkunft fand, schon Opa und Oma, obwohl die wirklichen Großeltern in Syrien sind. Um diese tut es ihm leid. Das syrische Regime versuche die Bevölkerung nun mit Gebühren aller Art auszuquetschen, um weiterhin seinen gewohnten Luxus zu finanzieren. Auch würden junge Männer zum Krieg gedungen. Aljarmakani ist froh, dass er all das hinter sich gelassen hat.

Nun beobachtet er sogar selbst von Deutschland aus das jüngste Flüchtlingsdrama auf Lesbos. „Es ist sehr schlimm, was da passiert“, sagt er. Er kenne sogar einige Betroffene, die im Lager Moria waren. „Ich hoffe, dass auch sie hierher kommen können.“ Dass Deutschland wieder voraus geht und 1553 aufnimmt, findet er großartig.

