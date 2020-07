Schlaatz

Wegen einer gefährlichen Körperverletzung wurde die Polizei am späten Mittwochabend in den Erlenhof gerufen. Die Beamten fanden einen verletzten 26-jähriger Syrer, der medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mann gegen 20 Uhr auf Höhe der Sparkasse gegenüber Rewe von zwei Männern geschlagen worden. Danach konnte der 26-Jährige mit seinem Fahrrad entkommen. Später traf er vor einem Imbiss erneut auf seine Peiniger, die ihn wieder schlugen. Anschließend entfernten sich die Täter in Richtung Binsenhof/Magnus-Zeller-Platz. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Tätern, den Hintergründen und genauen Abläufen.

Von MAZonline