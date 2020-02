T-Werk zeigte junges Figurentheater

Schiffbauergasse

Wer am vergangenen Wochenende seine musische Sensorik auf Empfang geschaltet hatte, für den bot das mit der Schaubude Berlin veranstaltete „Festival für Junges Figurentheater – Radar“ im T-Werk in der Schiffbauergasse Einiges.

Bereits am Freitagabend zeigte sich aber auch, dass die Platzierung der meisten Vorstellungen in die Abend- und Nachtstunden die für dieses Genre so wichtigen Kinder und Jugendlichen vom Festival fernhielt.

Der drohende Zuschauerschwund wurde durch die zahlreichen Vertreter der Großelterngeneration abgewendet. Der im Foyer als „Zeitfenster“ konzipierte Spiegel von Bejamin Hohnheiser mit Einblendungen von zuvor Gespiegelten war ein erster Hinweis auf eine Innovation aus Lateinamerika.

Ein Theaterautomat auf der Solotheaterspur

Die in „Radar“ integrierte Miniaturtheaterschau „Lambe Lambe“ entlehnt ihren Namen einer seit den 1990er Jahren auch international verbreiteten Spielform, bei der in Minitheater-Kästen für jeweils nur eine Person gespielt wird. Im Probenraum des T-Werks teilten sich insgesamt zehn solcher Kleinsttheater den Platz mit den auf ihre Privatvorstellung wartenden Zuschauern. Nebenan war auch die Pragmata-Bühne aus Berlin mit dem „Theaterautomaten“ auf der Solotheaterspur. Ein sprechendes Metallauge entführte den Zuschauer in eine jenseitige Fantasiewelt aus wundersam belebter Materie, gekoppelt mit intensiven Licht- und Klangphänomenen.

Frau Holle in der Ein-Mann-Version

Mit dem genau umgekehrten Ansatz arbeitete das von Rico Wagner inszenierte Märchen „Frau Holle außer Kontrolle“. Ein Darsteller, Max Howitz, unterhielt den fast vollen Theatersaal, indem er alle Rollen gleichzeitig spielte. Marie und ihre Schwester P-Marie, ein kapitaler Riesenhahn und natürlich auch Frau Holle waren als unterschiedliche Masken wechselnde Bestandteile eines einzigen amorphen weißen Kostüms, dessen Gliedmaßen und Gesten Howitz den jeweils agierenden Personen lieh. Als wohltuend und unterhaltsam erwies sich die Verlagerung der Märchenhandlung in die Jetztzeit. So gelangten die zwei Maries durch die Spülung des Schulklos nach „ Hollewood“, einem Startup, das die weltweite Versorgung mit Schnee- und Schnee-Events betreibt und in dem die Mädchen ihr Schülerpraktikum absolvierten. Howitz sprühte vor Spielwitz und überspielte selbst gelegentliche technische Pannen schneeflockenleicht.

Wenn im weißen Häschen der Dämon steckt

Ebenfalls turbulent ging es in Alessandros Maggionis und Magali Tosatos Objektheater in dem Stück „Wilde Wilde Wesen“ zu. Am Anfang dominierte Gonzalo Barahona im Kostüm eines weißen Hasen die Bühne, auf der eine Leinwand als zweidimensionale Fantasiewelt mit dem Häslein interagierte. Die an bewegte farbige Scherenschnitte erinnernden hochästhetischen Bilder kreierte der auf der Bühne sitzende Maggioni an einem für die Zuschauer gut sichtbaren Arbeitstisch, von wo sie an die Leinwand projiziert wurden.

Ein Klang- und Stimmengewirr leitete die finale Entzauberung des Hasen ein. Der krümmte sich aus dem Kostüm windend und wandelte sich zum furchterregenden Dämon mit einem Raubkatzenkopf, den zwei Hörner krönten. Es sollte nicht die letzte Überraschung des Festivals gewesen sein.

Von Lothar Krone