Babelsberg

Nun ist klar, wer der Kauf-Interessent für die Filmstudios Babelsberg ist – es handelt sich dabei um die Firma TPG Real Estate Partners (TREP): Die Hauptaktionärin der Studio Babelsberg AG, die Filmbetriebe Berlin Brandenburg GmbH, hat mit der Firma TPG Real Estate Partners (TREP) eine Vereinbarung abgeschlossen, die TREP ermöglichen soll, eine Mehrheitsbeteiligung an der Studio Babelsberg AG zu erwerben. Dies wurde in der Nacht zu Freitag bekannt.

Die Vereinbarung beinhalte, dass in der kommenden Woche ein öffentliches Angebot an alle Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft abgegeben werden soll, heißt es in einer Pressemitteilung von Studio Babelsberg. „Der Vorstand und der Aufsichtsrat begrüßen dieses öffentliche Angebot und werden die Investition unterstützen.“

Carl Woebcken (l.) und Christoph Fisser. Quelle: Studio Babelsberg

Bei der Firma TPG Real Estate Partners handelt es sich um einen Immobilienfonds unter dem Dach der TPG Capital (TPG). Diese ist ein im Jahr 1993 als Texas Pacific Group gegründetes Venture-Capital- und Private-Equity-Beteiligungsunternehmen mit Sitz in Fort Worth in Texas, San Francisco und London. Das Unternehmen gehört zu den weltweit größten Unternehmen in diesem Marktsegment.

Studio-Vorstand begrüßt das Investment

Carl Woebcken, Vorstandsvorsitzender, und Christoph Fisser, Vorstand Studio Babelsberg AG, erklärten in ihrer Pressemitteilung: „Stellvertretend für das gesamte Management-Team begrüßen und unterstützen wir das Investment von TREP in die Studio Babelsberg AG. Das Netzwerk und die Finanzierungsmöglichkeiten von TREP sowie die solide Geschäftsgrundlage von Studio Babelsberg werden unsere Position als führender Produktionsstandort in Europa weltweit stärken. Gemeinsam wollen wir unseren Standort ausbauen und Investitionen in neue Technologien und Produktionsmethoden sichern.“

Roland Folz, Aufsichtsratsvorsitzender der Studio Babelsberg AG, äußerte sich ebenfalls in der Aussendung: „Der Aufsichtsrat ist über die Kooperationsverhandlungen informiert und unterstützt das öffentliche Kaufangebot. Wir sind überzeugt, dass die Investition von TREP das Unternehmen zukünftig noch wettbewerbsfähiger machen wird.“

Wirtschaftsministerium wusste von Gesprächen

Wie berichtet, hatte es bereits im Vorfeld Gerüchte über einen Verkauf gegeben. Vom brandenburgischen Wirtschaftsministerium wurden vor rund zwei Wochen die Kaufverhandlungen bestätigt.

„Der Minister wurde bei einem Besuch der Studios am 20. August darüber informiert, dass es Gespräche mit Investoren gibt“, hatte Ministeriumssprecherin Claudia Lippert dazu auf MAZ-Nachfrage gesagt.

Da es sich um einen privatwirtschaftlichen Vorgang handele, sei das Ministerium nicht eingebunden, so Sprecherin Lippert, und man kenne auch den Verfahrensstand nicht. Allerdings flossen Mittel aus dem Filmförderfonds in Millionenhöhe in Produktionen in den Babelsberger Studios.

Von Ildiko Röd