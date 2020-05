TV-Show im Rechenzentrum: Regisseur Andreas Dresen über Corona, Potsdam und Filme

Potsdam

Die Kunstschaffenden im Rechenzentrum haben in der Corona-Zeit die Internet-Plattform „RZ spektral“ geschaffen. Dazu gehört auch die Talkshow „E-V-A“, die am 20. Mai mit einem Stargast ausgestrahlt wird: Regisseur Andreas Dresen spricht mit Moderator und Zauberer Christian de la Motte über seinen Umgang mit Corona, seine Beziehung zu Potsdam und über seinen neuen Film.

Regisseur Andreas Dresen (r.) und Christan de la Motte vor dem Kosmonauten-Mosaik. Quelle: Manuels Clemens

Anzeige

Das gut 30-minütige Gespräch wurde am Mittwoch letzter Woche im Kosmos im Rechenzentrum aufgezeichnet. Andreas Dresen gibt Einblicke in seine aktuelle Situation, erzählt, was ihm aktuell fehlt, wie er aktuell arbeitet, was laut seiner Einschätzung kommt und was er als nächstes plant. Er berichtet über seine Beziehung zu Krisenzeiten: „Ich hatte immer so das Gefühl, als Ossi ist einem, solche Situation gar nicht so fremd. Ich hab schon ein ganzes Land zusammenkrachen sehen. Das war sehr ungewöhnlich und man musste danach seinen Alltag jahrelang neu sortieren.“ Und er beantwortet auch die Frage, ob Gundermann wohl streamen würde.

Weitere MAZ+ Artikel

Auf dem youtube Kanal RZ spektral wird das Video am Mittwoch um 19 Uhr als Premiere veröffentlicht. Danach ist es, wie alle anderen Sendungen langfristig verfügbar zum Zuschauen on demand.

Seit Mitte April möchte das Projekt Kultur- und Kreativschaffende Potsdams mit Teleshopping, Talkformat und Onlinebühne unterstützen. Bisher liefen drei Sendungen des lokalen Teleshopping „futur2“, bei dem Editionen, Fotografien, Accessoires und Möbel von Potsdamer Künstlerinnen und Produzierenden von Nora Fritz jeden zweiten Mittwoch live und persiflierend präsentiert werden.

Der Titel des Talkformats „E-V-A“ steht für Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe, einem Begriff aus der Datenverarbeitung und gibt in etwa 30 minütigen Gesprächen Einblick in das Schaffen einzelner Potsdamer Künstler*innen und ihren Umgang mit der aktuellen Situation und den Einschränkungen.

Von MAZonline