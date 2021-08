Potsdam

Wenige Tage vor dem neuen Schuljahr haben die Potsdamer Schulen insgesamt 2.500 Tablet-Computer für ihre Schüler in Empfang nehmen können. Die Geräte sollen im mittlerweile dritten Schuljahr unter Pandemie-Bedingungen vor allem Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien beim Distanzlernen helfen, können aber auch in den Schulen für den Unterricht genutzt werden.

In den nächsten Monaten soll der Bestand an Tablets auf insgesamt 5.700 Geräte aufgestockt werden. Die Tablets kosten die Stadt 160.000 Euro, weitere 360.000 Euro aus der Stadtkasse flossen in Zubehör: Taschen, Tastaturen, Ladekoffer. 3,4 Millionen Euro Fördermittel von Bund und Land decken den Löwenanteil der Tablet-Kosten.

Zunächst für den Schulbetrieb

Die Grundschule am Priesterweg in Drewitz hat jetzt die ersten 180 I-Pads inklusive Schutzhüllen und Stifte zur einfachen Bedienung erhalten. Damit können im Ernstfall alle Kinder mit einer Lehrmittelbefreiung ein eigenes Tablet bekommen, 430 Schüler hat die Stadtteilschule insgesamt. „Wir planen, die Schülerinnen und Schüler nun zunächst an die Arbeit mit den Geräten heranzuführen und sie in der Schule zu nutzen“, sagt Schulleiterin Amrei Dettbarn.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Falls es wieder zu Schulschließungen wegen der Pandemie käme, wäre die Schule dann vorbereitet, die Tablets auch mit nach Hause zu geben. Amrei Dettbarn sieht viel Potenzial für den Unterricht: „Wir nutzen die Schulcloud und spezielle Lern-Apps. Außerdem sehe ich, dass wir den Kindern hier eine kreative Mediennutzung zeigen können, die auf Gestaltung statt Konsum setzt.“

Bestände werden weiter aufgestockt

Die Bereitstellung der Tablets hatte sich hingezogen: Schon im vergangenen September hatte die Stadtverwaltung sich um die Anschaffung bemüht und die entsprechenden Fördergelder eingeworben. Doch ein weltweiter Lieferengpass beim Hersteller Apple bremste die Pläne immer wieder aus. Nun ist Thomas Morgenstern-Jehia, im Rathaus verantwortlich für das E-Government, die Erleichterung über die Lieferung anzumerken. „Wir werden die Bestände im Sinne der Bildungsgerechtigkeit nun noch auf volle Klassensätze aufstocken“, kündigt Morgenstern-Jehia an.

Die 900 gemieteten Laptops, mit denen die Zeit bis zur Tablet-Lieferung überbrückt wurde, werden jetzt wieder eingesammelt, mittelfristig sollen Ausschreibungen für mehr digitale Technik an Schulen erfolgen. Ein Problem bleibt aber die Versorgung mit stabilem Internet. Der Breitband-Ausbau werde noch Jahre in Anspruch nehmen, hatte Morgenstern-Jehia zuletzt angekündigt.

Von Saskia Kirf