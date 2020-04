Tafel-Lieferservice in Potsdam: Lebensmittelspenden bis zur Haustür

Potsdam

So lange die Ausgabestellen der Potsdamer Tafel geschlossen bleiben, sollen so viele Lebensmittelspenden wie möglich ausgeliefert werden. Seit einer Woche arbeitet die Tafel daran, von stationärer auf mobile Versorgung umzustellen. Das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) unterstützt die Tafel dabei mit seinem Fahrdienst.

Thoralf Buchholz ist einer der DRK-Fahrer, die gerade für die Tafel im Einsatz sind. Auf seiner Tour sammelt er zuerst gepackte Papiertüten voller Lebensmittel und Spielzeug in der Tafel ein. Dann kommen warme Mahlzeiten des Cateringservices Blauart hinzu. Beides verteilt er an Bedürftige. An einem einzigen Tag versorgt Buchholz fast 30 Familien in allen Stadtteilen von Potsdam.

Zur Galerie Damit Tafelkunden auch in der Krise Lebensmittelspenden bekommen, unterstützt das Deutsche Rote Kreuz die Tafel mit einem Lieferdienst. Thoralf Buchholz ist einer der DRK-Fahrer.

Von Hannah Rüdiger