Auch die Tafel Potsdam zieht aus Sorge vor dem Coronavirus die Reißleine: Normalerweise reihen sich die Kunden in der Ausgabestelle ein – und können dabei mitbestimmen, was in ihre Tüten wandert. Das ist nun erst einmal vorbei. Die Tafel schließt die Türen – die Lebensmittelversorgung wird dennoch aufrecht erhalten.