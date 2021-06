Potsdam

Folgende Projekte können am Sonntag, 27. Juni, zum Tag der Architektur in Potsdam betreten werden – wo nicht gesondert vermerkt zwischen 13 und 18 Uhr.

Tag der Architektur: diese Gebäude in Potsdam sind dabei

Das Bürohaus „Dr. Knabe“ in der Schiffbauergasse 15. Architekt ist Christopher Kühn, Treffpunkt ist vor dem Haus.

In der Zimmerstraße 10-11 ist um 18 Uhr das Wissenschafts- und Restaurierungszentrum der Schlösserstiftung zu besichtigen, Treffpunkt ist vor dem Haupteingang.

Das Holzhaus am Waldpark in der Hermannn-Kasack-Straße ist nur um 14 Uhr offen, eine Anmeldung per Mail an s.scharabi@scharabi.de vorab ist allerdings nötig.

Die Grundschule am Jungfernsee in der Fritz-von-der-Lancken-Straße ist zu besichtigen. Bauherr war die Stadt.

Weiter geht es mit der Kita Havelblick an der Albert-Einstein-Straße 38, Bauherr ist die Kinderwelt.

Das Alfred-Wegner-Institu t auf dem Telegrafenberg A45 lädt zum Treffpunkt am Vorplatz.

Die Hauptverwaltung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse an der Saarmunder Straße 61 lässt zwar niemanden herein, wer sich trotzdem informieren möchte, ist vor dem Eingang Süd willkommen.

Das Alexander-Haus in Groß Glienicke mit seiner interessanten Geschichte findet sich in diesem Ortsteil Am Park 2.

Ein aufgestocktes Werkstattgebäude ist in der Marquardter Straße 16 zu bewundern.

Der Think Campus am Konrad-Zuse-Ring in Fahrland ist auch dabei, ebenso wie das Stadtteilzentrum am Annemarie-Wolff-Platz 1.

Führungen durch die Wohnanlage Georg-Hermann-Allee finden um 13 und 14 Uhr statt.

Parallel und quasi an gleicher Stelle wird um 13 und 14 Uhr die Wohnanlage Gertrud-Feiertag-Straße gezeigt. Beide gehören zur Pro Potsdam.

Ein Wohnhaus im Garten öffnet in der Großen Weinmeisterstraße 60A seine Pforten.

Das Nordtorgebäude und die Orangerie am Neuen Palais mit dem Institut für Jüdische Theologie ist offen, Treffpunkt ist in jedem Fall gegenüber der Mensa am Neuen Palais

Letzter Punkt ist der Erweiterungsneubau Mensa- und Lehrgebäude der Filmuniversität Babelsberg, Treffpunkt für alle Interessierten an dem brandneuen Gebäude ist der Eingang.

Von MAZonline