Potsdam

Der russische Botschafter Sergej Netschajew und der belarussische Botschafter Denis Sidorenko haben heute in Potsdam dem Ende des Zweiten Weltkriegs heute vor 76 Jahren gedacht. Auf dem sowjetischen Ehrenfriedhof auf dem Bassinplatz legten sie gemeinsam mit Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke, Oberbürgermeister Mike Schubert und Stadtpräsident Pete Heuer (alle SPD) Kränze nieder. Rund 150 Menschen nahmen teil.

„Trotz der Pandemie, trotz dieses Weltübels“, wie der Botschafter Netschajew sagte, gebe es dank der Einladung durch die Stadt Potsdam die Gelegenheit „die Heldentaten der sowjetischen Soldaten zu Ehren und der Gefallenen zu gedenken.“

Russlands Botschafter Sergej Netschajew bei seiner Rede in Potsdam. Am Kragen hat er das Georgsband befestigt, das in Russland zeichen für den „Tag des Sieges“ gegen Nazi-Deutschland ist. Quelle: Julius Frick

Tag des Sieges und Tag der Befreiung

Die Feuerschalen am Eingang des Friedhofs brannten, viele Menschen, darunter zahlreiche Kinder, deren Familien aus ehemaligen Sowjetrepublikum stammen, legten Blumen auf den Gräbern nieder. Viele Teilnehmer trugen das orange-schwarz gestreifte Georgsband, das in Russland das Symbol für den „Tag des Sieges“ gegen Nazi-Deutschland ist.

Für das russische Volk sei das Kriegsende, das in Russland immer erst am 9. Mai gefeiert werde, „ein heiliger Tag“, sagte Netschajew. Er dankte Deutschland dafür, dass über 4000 Ehrenmale und Grabstätten, in denen mehr als 700.000 sowjetische Soldaten, KZ-Häftlinge, Verschleppte und Kriegsgefangene beerdigt sind, bis heute gepflegt werden.

Militärangehörige aus Russland und Belarus salutieren vor dem Ehrenmal. Quelle: Julius Frick

383 Gräber gibt es auf dem sowjetischen Friedrich auf dem Bassinplatz

Der Friedhof in der Mitte des Bassinplatz direkt hinter der Kirche St. Peter und Paul wurde 1946 angelegt. Dort fanden 383 Soldaten der Roten Armee, die während der Kämpfe in und um Potsdam gefallen waren, sowie später in Potsdam verstorbene der Angehörigen der sowjetischen Truppen in Potsdam ihre letzte Ruhestätte.

In Russland sei neben dem jährlichen Gedenken des Kriegsendes das Jahr 2021 auch deshalb wichtig, weil nun der 80. Jahrestag des Angriffs Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion 1941 begangen wird. „Wir haben einen großen Weg der Aussöhnung nach dem Krieg eingeschlagen. Mögen wir auf diesem Weg nicht stehen bleiben“, so Sergej Netschajew.

Der Friedhof auf dem Bassinplatz wurde 1946 angelegt. Quelle: Julius Frick

Auch der belarussische Botschafter Denis Sidorenko sprach ein Grußwort: „Wir erinnern uns an schreckliche Ereignisse des Zweiten Weltkriegs, der eine wahre Katastrophe war. Wir gedenken heute aller Opfer, auch derer, die ihr Leben für die Befreiung Europas gegeben haben, vor allem den sowjetischen Soldaten“, so Sidorenko. Nazismus und Fremdenhass dürfe man auch heute „keine Chance“ geben. Die Last der Vergangenheit müsse man „gemeinsam überwinden.“ 60 Millionen Menschen kamen im Zweiten Weltkrieg um, allein 27 Millionen Sowjetbürger und jeder dritte Belarusse.

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) zeigte sich erstaunt über die große Teilnehmerzahl. „Man sieht, wie tief dieser Tag in die Geschichte unserer Völker eingegraben ist“, so Schubert. Es gleiche „einem Wunder, dass es gelingen konnte, ein friedliches Europa aufzubauen.“

Kinder der „Schule der Künste Integrazia“ in Drewitz waren mit Fotos von Familienmitgliedern dabei. Quelle: Julius Frick

Kein Gedichtvortrag wegen Corona

Die Gedenkversammlung zog auch Alice Keiler an. Die Direktorin der „Schule der Künste Integrazia“ in Drewitz wurde von zahlreichen Kindern mit historischen Fotos begleitet. Die Familien ihrer Schüler stammen aus Russland und anderen früheren Sowjetstaaten. Auf den Fotos sind Ur-Großeltern zu sehen, die im Krieg gelitten haben oder auch gestorben sind. „Für uns ist dieser Tag ein Fest, ein Fest mit Tränen“, sagt Keiler.

Jedes Jahr hat die Gruppe einen Auftritt beim Gedenken. Auch für den 76. Jahrestag des Kriegsendes hatten sie ein Gedicht vorbereitet. Doch in diesem Jahr wurde der Auftritt untersagt. Der Grund laut dem Potsdamer Gedenkbeauftragtem Tobias Büloff: Die Gedenkveranstaltung sollte angesichts der vielen Menschen auf engem Raum nicht länger als nötig dauern.

Von Peter Degener