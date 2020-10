Potsdam

Am Sonntag öffnet er wieder: Der von Nora Fritz ins Leben gerufene Kunstshop im Rechenzentrum. Die Werke von 50 Künstlern des Hauses können zum Tag der offenen Ateliers im Eingangsbereich begutachtet und auch mitgenommen werden. Auch das Rechenzentrum selbst kann besucht werden.

Einige Schließungen wegen Corona

Mehr als 140 Kunstschaffende in Potsdam öffnen am Sonntag von 11 bis 18 Uhr ihre Ateliers und geben Einblicke in ihr Schaffen. Ursprünglich sollte der Tag schon im Mai stattfinden, musste aber wegen Corona verschoben werden. Der auch online zu findende Programm-Flyer von damals gilt immer noch – allerdings mit ein paar kleinen Änderungen.

Anzeige

So müssen die Ateliergemeinschaft 1880, die Ateliers in den Thiede Werkstätten, das Atelier von Katrina Bolze, das Atelier von Sabine Drasen, das Atelier Werkstattraum von Katrin Neubert, das Atelier Bullenwinkel von Regina Görgen und Agnes Handschug sowie das Atelierhaus Panzerhalle geschlossen bleiben. Sie sind laut Stadt zu klein, um die geforderten Coronamaßnahmen einhalten zu können.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Zwei Kunsttouren

Alle Besucher werden gebeten, in den offenen Ateliers Mund- Nase-Schutzmasken zu tragen und die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen einzuhalten.

Auch zwei Kunsttouren werden wieder angeboten: Künstlerin Annette Paul unternimmt mit Interessierten eine Bustour zu verschiedenen Künstlern. Treffpunkt für diese Tour ist um 13 Uhr vor dem Rathaus. Wer lieber Rad fahren möchte, ist bei Tina Flau gut aufgehoben: Ihre Radelkunsttour beginnt um 11 Uhr vor dem Atelier Panama, Jägerstraße 39. An den Touren können maximal 14 Personen teilnehmen, (Anmeldung celine.bradler-ehlert@rathaus.potsdam.de).

www.potsdam.de/event/tag-der-offenen-ateliers-2020-0

Von Sarah Kugler