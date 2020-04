Tag des Kinderbuches: Diese Tipps geben Potsdamer Autoren für Kinder und Jugendliche

Potsdam

Die Zeit in der Corona-Abriegelung wird mal wieder lang? Da kommt er ganz recht, der Internationale Tag des Kinderbuches. Die MAZ hat sich mal bei sieben Potsdamer Autoren schlau gemacht, was sie gern gelesen haben oder ihren Kindern vorlesen.

Grit Poppe, Kinderbuchautorin Quelle: privat

Grit Poppe : „Lauf, Junge, Lauf“ von Uri Orlev

Mit dem scheinbar naiven Blick des Kindes Jurek, der aus dem Warschauer Ghetto flieht, werden die Geschehnisse während des Krieges betrachtet und auch die unterschiedlichen Verhaltensweisen der Menschen: Wer ist Freund, wer wird zum Verräter? Abenteuerlich spannend, lebensnah und klug wird hier eine authentische Geschichte in Literatur verwandelt.

Dass der Autor das Schicksal eines Kindes in Zeiten des Krieges in seinen Büchern so ergreifend schildert, ist alles andere als ein Zufall. Einen Teil seiner Kindheit musste er selbst im Warschauer Ghetto und – nach der Ermordung seiner Mutter durch die Deutschen und der Gefangennahme seines Vaters durch die Russen – im Konzentrationslager Bergen Belsen verbringen.

„Ich darf über meine Kindheit nicht als Erwachsener nachdenken“, schrieb er einmal, „sonst breche ich ein, tauche unter und finde nicht mehr zurück.“

Uri Orlevs „Lauf, Junge, Lauf“ sowie seine weiteren Jugendromane überzeugen sowohl durch ihre Authentizität, ihre Spannung und die sensible Darstellung der kindlichen Protagonisten als auch sprachlich. Die Kriegsgeschehnisse werden für junge Leser so eindringlich und nachvollziehbar geschildert, wie kein Geschichtsunterricht diesen Stoff je vermitteln könnte. Scheinbar nebenbei sind Uri Orlevs warmherzige Geschichten auch ein Plädoyer für die Menschlichkeit.

Der Potsdamer Autor Jan-Philipp Sendker Quelle: Frank Suffert

Jan-Phlipp Sendker: „Das doppelte Lottchen“ von Erich Kästner

Ich lese viele Bücher mit meiner achtjährigen Tochter. Nicht selten verdrehen ich die Augen, weil die Geschichten voller Klischees sind und mir die Sprache nicht gefällt, bei manchen weigere ich mich sogar, weiterzulesen, sehr zum Ungemach meiner Tochter.

„Das doppelte Lottchen“ von Erich Kästner ist ein Klassiker und gefällt uns beiden. Die Geschichte ist spannend, lustig und bewegend und wunderschön geschrieben.

Die Potsdamer Autorin und Lokalpolitikerin Christine Anlauff. Quelle: privat

Christine Anlauff: „Gestatten Mr. Stink“ von David Walliams

Einer meiner absoluten Favoriten im Kinderbuch ist und bleibt „Gestatten Mr. Stink“ von David Walliams. Er wird in seinem Heimatland nicht ohne Grund als der neue Roald Dahl gehandelt. Genauso witzig und unverfroren wie seinerzeit Dahl, erzählt Walliams von der Freundschaft der zwölfjährigen Chloe und einem zum Himmel stinkenden, aber pfiffigen Stadtstreicher, die letztlich halb England auf den Kopf stellt. Ich habe das Buch früher mehrfach meinen Kindern vorgelesen und dabei mindestens so viel Spaß gehabt wie sie. Und, Zufall oder nicht, stammen die Illustrationen von Dahls grandiosen Stammillustrator Quentin Blake.

Alternativ: „Sophiechen und der Riese“ vom Altmeister Dahl selbst. Ich sage nur : Kotzgurken!

John von Düffel Quelle: Katja von Düffel

John von Düffel : „Eine Geschichte für den König“ von Paul Biegel

Eine Empfehlung habe ich, von ganzem Herzen: „Eine Geschichte für den König“. Mit diesem Buch ist dem holländischen Kinderbuchautor Paul Biegel ein Meisterstück über die Kraft des Geschichtenerzählens gelungen.

Der alte König Mansolin ist krank, sein Herz steht beinahe still. Ein Wunderdoktor muss losziehen und unter großen Gefahren ein Schlüsselkraut finden, um ihn zu heilen. Doch dieses Suche dauert viele Tage und um den König so lange am Leben zu erhalten, kommen jeden Tag andere Tiere in die Burg und erzählen dem alten König ihre Geschichten, die sein Herz weiter schlagen lassen ... Gerade in diesen Tagen des Ausharrens und Wartens auf Besserung ist „Eine Geschichte für den König“ eine zauberhafte Parabel über das Lebenselixir des Erzählens.

Kinderbuchautorin Marikka Pfeiffer. Quelle: Martin Müller

Marikka Pfeiffer : „Tuesday und der Zauber des Anfangs“ von Angelica Banks

Ich empfehle die dreiteilige Kinderbuchreihe der australischen Autorin Angelica Banks um das Mädchen Tuesday und ihre Familie aus dem Magellanverlag. Der erste Band: „Tuesday und der Zauber des Anfangs“ erzählt von einem geheimnisvollen, silbernen Faden, „der Tuesday und ihren Hund Baxterr an einen geheimen Ort entführt, an dem alle Geschichten ihren Anfang nehmen.“ (Klappentext)

Eine wunderbar warmherziges und spannendes Abenteuer über das Erfinden von Geschichten und die Kräfte der Fantasie, in dem die zehnjährige Tuesday über sich hinauswachsen muss, wenn sie ihre Mutter und den Weg nach Hause finden will. Immer begleitet von ihrem treuen Hund Baxterr, der, pssst, ein aufregendes Geheimnis hütet. Ein zauberhaftes und großartiges Kinderbuch. Ich kann es jedem Lesekind nur ans Herz legen. Leider gibt es die Reihe inzwischen nur noch antiquarisch. Aber es ist in der heutigen Zeit ja durchaus nachhaltig, gelesene Bücher weiterzugeben.

Steffen Schroeder. Quelle: Bernd Gartenschläger

Steffen Schroeder : „Nur Mut, kleiner Luis “ von Mario Ramos

Ich empfehle das Kinderbuch „Nur Mut, kleiner Luis“ für Kinder, die gerade lesen lernen.

Der kleine Wolf Luis kommt neu in die Schule und landet ausgerechnet in der Klasse der Schweinekinder. Schnell wird er zum Außenseiter. Bis er sich mit einem der anderen Kinder anfreundet und die beiden einen Plan schmieden.

Eine lustige und spannende Geschichte, erzählt und liebevoll illustriert von dem belgischen Autoren und Zeichner Mario Ramos.

Martin Klein. Quelle: privat

Martin Klein : „Dr. Proktors Pupspulver“ von Jo Nesbø

Es ist schwer, da eine Auswahl zu treffen. Ich picke aus der stattlichen Zahl toller Bücher einfach etwas heraus und empfehle: „Dr. Proktors Pupspulver“. Es ist die erste Kindergeschichte des norwegischen Kollegen Jo Nesbø, der den erwachsenen Lesern durch seine Thriller bekannt ist.

Die Abenteuer der beiden Kinder Lise und Bulle und des wahrhaftig außergewöhnlichen Erfinders Doktor Proktor sind wunderbar witzig, turbulent und spannend. Es gibt mehrere Bände und – Anschauen am besten erst im Anschluss an die Lektüre der Romane – eine Kino-Verfilmung, u.a. mit Anke Engelke.

Von MAZonline