Potsdam

Erst blickte sie noch etwas ängstlich, hielt sich an der Oma fest. Doch trötete die Trompete los – und das Mädchen lächelte. Motto erfüllt. Denn am Freitag traten die Clowns vom Verein „Lachen hilft“ am Ausgang der Potsdamer Bahnhofspassagen zum Tag des Lächelns auf.

Klinik-Clown Nokta mit einem „Berührungspunkt“. Quelle: Martin Müller

Karierte Jacke, bunte Hut, gelbe Schuhe und eine rote Nase: Tuto Caruso war schon von Weitem zu sehen. Und auch zu hören, wenn er in seine Trompete blies. Mitten zwischen Straßenlärm, quietschenden Straßenbahnen und einem Strom von Fahrradfahrern schafften es die Clowns, unter dem Motto „Lachen verbindet“ Menschen für einen Augenblick zum Verweilen zu bringen. Dabei gehe es in erster Linie darum, Aufmerksamkeit für die Arbeit des Vereins „Lachen hilft“ in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zu schaffen, erklärt Nikola Streifler, Initiatorin und Vorsitzende des Vereins.

Das scheint zumindest in Teilen zu funktionieren: Der Trompete spielende Clown „Tuto Caruso“ sowie die lebendige „Nokta“, mit bürgerlichen Namen Andreas Böhlen und Anja Mohnder, ziehen Blicke auf sich und zaubern das ein oder andere Schmunzeln in die Gesichter. „Das hat mich an meine Kindheit erinnert“, erklärt Rudolf Richter. „Es gab da eine Benjamin-Blümchen-Kassette, wo genau diese Thematik angesprochen wurde, dass zu viel Traurigkeit nicht gerade zur Gesundung beiträgt.“

Wichtige Aufgabe der Clowns in Krankenhäusern

Hinter der Aktion steht der hauptsächlich von Spenden getragene Dachverband „Clowns in Medizin und Pflege Deutschland“, der am Freitag Reisende in der ganzen Republik zum Innehalten bewegen möchte. Bei den regelmäßigen Besuchen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gehe es um „die Offenheit, die Dankbarkeit, die Resonanz der Menschen, die wir treffen“, erklärt Nikola Streifler: „Die Aufgabe ist ein sehr großes Geschenk.“

Die Clowns Vitamin B und Dirk Dingins. Quelle: Julius Frick

Wer überrascht wird, ist meist ganz angetan von der Aktion. Karin Hengst (46) aus Köln sagt, sie kenne die Clowns aus ihrer Heimatstadt und verbinde deren Tätigkeit mit der Unterstützung von Kindern im Krankenhaus. Auch bei Schülern findet die Aktion Zuspruch. „Ich finde es gut, wenn man Kindern hilft, damit umzugehen, nicht so viel Angst zu haben – oder auch alten Menschen“, sagt ein Teenager.

Von Martin Müller