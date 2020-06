Potsdam

Es ist der Vormittag nach der Nachricht, dass Karstadt in der Brandenburger Straße in Potsdam schließen wird. Zu merken ist davon vordergründig nichts. Die Etagen sind voller Menschen. An den Kassen stehen, mit Corona-Abstand, ellenlange Schlangen von Kunden. Verkäuferinnen scannen die Waren, Kolleginnen rücken Produkte in den Regalen und Auslagen zurecht.

Mitarbeiter dürfen nicht offen sprechen

All das wird es bald nicht mehr geben. Zumindest nicht in der Brandenburger Straße 49-52. Die Stimmung unter den Mitarbeitern kann nicht wirklich gut sein. Erfahren kann man es nicht, denn sie dürfen nichts sagen. Anweisung von der Geschäftsführung. Die mutmaßlich schlechte Stimmung lassen sich die Mitarbeiter aber gegenüber ihren Kunden nicht anmerken. Mit keiner Geste, mit keiner Mimik.

„Ich habe immer gute Erfahrungen mit den Mitarbeitern gemacht“, sagt eine Kundin, die mit einer Freundin einkaufen ist und sich eine Pfanne ausgesucht hat. Sie möchte ihren Namen nicht nennen. „Jetzt gerade hatte ich eine sehr sympathische und kompetente Verkäuferin, die mir mit der Pfanne geholfen hat. Ich habe nicht gespürt, dass eine schlechte Stimmung herrscht.“ Die Potsdamerin wollte eigentlich die Verkäuferin fragen, wie sie die Entscheidung über die Schließung findet. „Ich habe mich aber nicht getraut.“

Karstadt in der Brandenburger Straße steht vor dem aus. Quelle: Friedrich Bungert

Das Ehepaar Lange aus Oranienburg kommt gern nach Potsdam, zum Spazierengehen in den Parks, zum Bummeln, zum Einkaufen. Und ja, auch Karstadt ist für das Paar ein Grund, regelmäßig nach Potsdam zu kommen. Es steht in der Hauswarentabteilung, Handtücher und Bettwäsche liegen im Einkaufskörbchen.

„Man kriegt hier alles, es ist eine ganz große Bandbreite“, sagt Doris Lange (67). Ihr Bedauern, dass die Schließung kommt, ist groß. Ihr Mann macht sich Sorgen um die Brandenburger Straße. „Viele Innenstädte sterben durch die Schließung von Karstadt doch aus. Das ist schon hart“, sagt Klaus Lange (64).

Schaufenster-Werbung von Karstadt. Quelle: Friedrich Bungert

Schließt Karstadt, sind nicht nur die umliegenden Geschäfte sehr wahrscheinlich betroffen. Auch im Kaufhaus selbst arbeiten externe Angestellte. Sie verlieren ihre Verkaufsfläche, ihr Atelier. Wie die Änderungsschneiderei in der ersten Etage. Dort ist immer viel zu tun, sagt Mitarbeiter Firoz Farahi (35). „Meine Chefin hat noch keinen anderen Raum gefunden“, sagt er. „Ich bin traurig, dass Karstadt schließt. Es ist ein gutes Haus für alle, für die Mitarbeiter und auch für uns.“

Offene Fragen für Filialisten

Auch der Dekorationshändler Depot ist im Kaufhaus Karstadt vertreten. Im vierten Stock steht eine Mitarbeiterin von Depot und kümmert sich um die kleine Fläche, auf der das Unternehmen seine Ware anbietet. „In der Innenstadt fällt Depot dadurch weg“, sagt sie. „Ich finde es schade, dass Karstadt schließt. Vor allem für die Arbeiterinnen.“ Mit denen ist sie stets gut ausgekommen, sagt sie. Sie selbst wird nach der Schließung an einem anderen Ort eingesetzt.

Von Annika Jensen