Potsdam

Harte Zeiten für die Potsdamer Demenz-WG an der Heinrich-Mann-Allee. Weil alle neun Bewohner positiv auf Corona getestet wurden, steht das gesamte Haus unter Quarantäne. Um sich weiter um die Senioren kümmern zu können, sind Manja Sprdlik, die Chefin des Omi-Opi-Hauses, und zwei Pflegekräfte mit eingezogen. Exklusiv für die MAZ berichten sie täglich über die Situation vor Ort.

Das schöne Wetter am Samstag freut auch die Bewohner und Pfleger im Omi-Opi-Haus. „Wir wollen mit allen raus in den Garten gehen und ein bisschen durchatmen“, sagt Manja Sprdlik. Auch ein kleines Feuer in der Feuertonne sei geplant – ausspannen eben. „So langsam kehrt immer mehr Normalität ein“, sagt die Chefin.

Für die Bewohner gibt es auch einen Vorteil

Dabei stellen Manja Sprdlik und ihre Kollegen fest, dass die derzeitige Quarantäne für die dementen, hochbetagten Bewohner sogar einen Vorteil hat: „Es ist interessant zu beobachten, dass die Bedingungen für unsere Bewohner im Moment eigentlich optimal sind, weil immer die gleichen Menschen um sie herum sind und wir Betreuer auch sehr ausgeglichen sind“, so Manja Sprdlik. So sei die Demenz-WG natürlich nicht gedacht, auch künftig sollen die Angehörigen wieder abwechselnd im Haus sein.

Das ist auch für Manja Sprdlik selbst wichtig. Ihr fehlen die Kontakte des normalen Lebens, die Familie, die Kollegen und auch die Bewohner des zweiten Omi-Opi-Haus in der Paetowstraße. Dort ist die Lage auch relativ entspannt. „Einem Bewohner geht es leider nicht so gut, er hat Fieber“, sagt sie, „aber die Situation ist nicht so dramatisch, wie es hier der Fall war.“ Hoffnung gebe ihr, dass die meisten Bewohner in der Paetowstraße jünger seien als in der WG in der Heinrich-Mann-Allee, die Demenz als schwere Vorerkrankung sei noch nicht so weit fortgeschritten. Und nicht zuletzt gibt es in der Paetowstraße einen grund zum Feiern: Bewohnerin Ilse wird heute 89 Jahre alt.

Von Saskia Kirf