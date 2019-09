Museumschefin Jutta Götzmann: „Sprechen wir noch dieselbe Sprache wie die Bevölkerung?

Innenstadt

Die Museumswelt trifft sich in Potsdam. Fast 200 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und den Niederlanden haben sich angemeldet, um ab Mittwochabend im Potsdam-Museum bei der Tagung „Smart Cities – Smart Museums?“ über Stadtmuseen im kulturellen Wandel zu sprechen. Wie sich das Potsdam-Museum verändern muss und will, was sicham Alten Markt ändern muss und warum auch die Zukunft künftig einen Platz im Museum haben sollte, darüber spricht Direktorin Jutta Götzmann.

Frau Götzmann, der Begriff „Smart Cities“ steht für die Entwicklung und Nutzung digitaler Technologien in fast allen Bereichen auf kommunaler Ebene. Was kann ich mir unter einem „Smart Museum“ vorstellen?

Jutta Götzmann: Im Grunde genommen heißt der Begriff „Smart“ übersetzt, intelligente Lösungen für die Zukunft zu finden. Für uns heißt das ebenfalls, Konzepte für die Zukunft zu entwickeln. Wie viel Digitales ist sinnvoll im Museum? Wie wichtig ist eine materielle Herangehensweise mit den klassischen Objekten? Müssen wir eine Sprache jenseits des Digitalen entwickeln? Das sind Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Und wir stellen uns natürlich auch die ganz grundsätzliche Frage: Wie können wir unser Haus fit machen für die Herausforderungen des weiterführenden 21. Jahrhunderts? Sprechen wir eigentlich noch dieselbe Sprache wie die Bevölkerung?

Sprechen Sie noch dieselbe Sprache?

Ich glaube schon, dass wir mit der Aufbereitung der Vergangenheit wichtige Fragen ansprechen, welche die Menschen auch heute noch betreffen. Vorausgesetzt es gelingt uns, die Themen der Vergangenheit an die Gegenwart anzubinden. Eine aktuelle Besucherumfrage hat aber auch gezeigt, dass die Menschen durchaus die Gegenwart und die Zukunft im Museum abgebildet haben möchten. Das hat mich ehrlich gesagt verwundert in einer Stadt, die ja so viel historische Substanz hat. Doch die Menschen wollen bei uns eben nicht ausschließlich das historische Potsdam wiederfinden mit alten Fotos, Malerei und Kulturgeschichte. Sie wünschen sich auch, dass wir aktuelle Streitfragen mit aufnehmen, aktuelle Themen behandeln, dass wir Visionen und zukünftige Entwicklungen einer Stadt ins Museum holen.

Wie wollen Sie das umsetzen?

Wir wollen unsere ständige Ausstellung 2023 neu ausrichten und dort eine feste Fläche als Gegenwartsbereich definieren. Dort sollen Gespräche mit der Bevölkerung stattfinden, aktuelle Themen der Stadt in Ausstellungen dargestellt werden, auch mit Videos, Audiobeiträgen, in fotografischer und künstlerischer Form. Da wird es ganz unterschiedliche Möglichkeiten geben.

Streitfragen und aktuelle Themen gibt es in Potsdam viele. Haben Sie schon ein konkretes Thema im Blick?

Tatsächlich werden wir mit der Arbeit an einem Projekt noch in diesem Jahr beginnen. Thema: Lebensvielfalt in Potsdam. Konkret wird es um die Heterogenität und die Diversität der Stadt gehen – im positiven, aber auch im negativen Sinn. Es gibt, glaube ich, kaum eine Stadt dieser Größe, in der es so starke Gegensätze gibt wie in Potsdam. Ost – West; alteingesessen – zugezogen; Villenviertel – Plattenbau. Wir werden uns für dieses Projekt intensiv mit der Stadt, ihrer Entwicklung und ihren Vierteln beschäftigen. Dafür beleuchten wir die Historie, aber auch – und das ist neu – die Menschen, die hier leben. Welches Bild haben sie von ihrem Viertel? Vom Wohnumfeld? Wie zufrieden sind sie? Diese subjektive Perspektive möchten wir stärker berücksichtigen, so ein Gegenwartsbild von Potsdam zeichnen.

Das ist ein spannendes, aber eher allgemeines Thema. Werden Sie sich auch konkreten Streitfragen – etwa der Garnisonkirche – widmen?

Wir hatten zur Garnisonkirche schon mal einen Vorstoß gemacht, wollten kontroverse Diskussionen zum Thema ins Haus holen. Doch da bin ich an den Vertretern der Garnisonkirche gescheitert. Da hieß es, sie wollten diese Veranstaltungen selbst bei sich im Haus machen. Ich persönlich halte es generell für erforderlich, als Stadtmuseum auch gesellschaftliche Kontroversen und Streitfragen aufzugreifen. Und natürlich erwarten auch unsere Besucher, dass wir aktuelle Debatten berücksichtigen. Wie geht man in Potsdam um mit den Bauten aus der DDR? Auch das ist eine Frage, die ich gern ins Museum holen und eine Plattform für Diskussionen herstellen würde. Mal in Form von Ausstellungen, auch mit Bürgerbeteiligung, mal als Veranstaltung.

Im Impulsvortrag zur Eröffnung der Tagung geht es auch um Beteiligung von Kultureinrichtungen an der Stadtentwicklung. Fühlen Sie sich als Potsdam-Museum genug eingebunden?

Bei der Entwicklung des Alten Marktes, an dem wir ja ansässig sind, ehrlich gesagt nicht. Da würde ich gern mehr einbezogen werden. Was passiert hier? Wir geht es weiter? Welche Entwicklungen sind geplant? Das betrifft uns, aber auch das Museum Barberini und nicht weit entfernt das Filmmuseum. Und das Thema beschäftigt unsere Besucher, die sich nicht nur über die Historie des Alten Marktes informieren, sondern auch wissen wollen, wie es weitergeht, und eigene Wünsche äußern wollen. Da möchten wir auch gern ein Sprachrohr für die Bevölkerung sein, um auch ihre Stimmen mit vorbringen zu können.

Was wünschen Sie sich denn für den Alten Markt?

Sitzgelegenheiten, Platzgestaltung – da gibt es viele Aspekte, wo es wichtig wäre, uns als Einrichtung in die Planung mit aufzunehmen. Langfristig muss man sich überlegen, wie man diese steinernen Plätze im Zentrum Potsdams weiterdenkt – hier, aber auch vor dem Filmmuseum. Zu dem Thema sind wir gerade in Abstimmung mit den anderen Einrichtungen, denn das wird mit Blick auf den Klimawandel zum Problem. Wir merken schon jetzt an diesen steinernen Plätzen, wie extrem sich das im Sommer aufheizt. Da überlegen wir gemeinsam, wie man dieser Problematik begegnen kann. Und auch da hilft vielleicht ein Blick in die Vergangenheit: Denn früher hatte der Alte Markt eine Bepflanzung.

Sie haben das Barberini und das Filmmuseum angesprochen. Zwei weitere Kultureinrichtungen in unmittelbarer Nähe. Könnte man diese Nähe nicht noch besser nutzen?

Was uns noch fehlt, sind sicherlich gute abgestimmte gemeinsame Veranstaltungs- und Aktionstage. Und eine Art Standortmarketing, um die Öffentlichkeit noch stärker aufzuklären, welche Kultureinrichtungen in der historischen Mitte vertreten sind. An der Schiffbauergasse gibt es ja ein sehr intensives Standortmarketing, was auch finanziell gut untersetzt ist. Etwas ähnliches für die historische Mitte, die ja noch weiter wächst, wäre sicherlich hilfreich.

Die Tagung im Potsdam-Museum Die Tagung„Smart Cities – Smart Museums“ von Mittwoch bis Freitag richtet das Potsdam-Museum in Kooperation mit der Kulturstiftung des Bundes aus. Verschiedene Veranstaltungen an den drei Tagen beschäftigen sich mit der Frage, wie Stadtmuseen auf den kulturellen Wandel in Stadtgesellschaften reagieren können. Auf dem Alten Markt ist die Tagung mit einer partizipativen Installation vertreten, Interessierte haben dort zudem die Möglichkeit, Wünsche für das Stadtmuseum der Zukunft zu äußern. Eine Teilnahme an den Veranstaltungen der Tagung ist kurzfristig nicht mehr möglich, da die Veranstaltung ausgebucht ist.

