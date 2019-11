Take Off Award: Preise für den ASB-Wünschewagen und für Marianne Birthler

Potsdam

Der Take Off Award für außergewöhnliches Engagement im Ehrenamt steht in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft von Elke Büdenbender. Die Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nahm neben zahlreichen anderen Prominenten an der Preisverleihung am Sonnabend in der Potsdamer Schinkelhalle teil.

Der mit 40.000 Euro dotierte Take Off Award wird in diesem Jahr in den Kategorien Bildung, Ausbildung und Mitmenschlichkeit verliehen.

Das sind die Preisträger:

Kategorie Bildung: Freunde fürs Leben e.V. mit dem Projekt „Förderung des Aufklärungsmaterials zu Depression, Suizid zur Suizidprävention“

Kategorie Ausbildung: Be an Angel e.V. mit dem Projekt „Kreuzberger Himmel“

Kategorie Mitmenschlichkeit: ASB Landesverband Brandenburg e.V. mit dem Projekt „Brandenburger Wünschewagen – um Menschen am Ende ihres Lebens einen letzten Herzenswunsch zu erfüllen“

Zur Galerie In Potsdam wurde am Samstag der Take Off Award vergeben. Der Preis würdigt ehrenamtliches Engagement. Zugleich ist die Veranstaltung ein Kulturevent mit prominenten Gästen in Brandenburgs Landeshauptstadt.

Außerdem gibt es einen Sonderpreis unter dem Motto „30 Jahre Mauerfall – der Weg zur deutschen Einheit“. Er geht an die ehemalige Brandenburger Bildungsministerin und Bundesbeauftragte für Stasi-Unterlagen, Marianne Birthler.

Geehrt für ihr Lebenswerk als Mutter der Tafeln wurde zudem Sabine Werth. Die Sozialpädagogin ist Mitbegründerin und ehrenamtliche Vorsitzende der Berliner Tafel, die Lebensmittel-Spenden an Bedürftige verteilt

