Büdenbender: Ehrenamt ist der Kit unserer Gesellschaft

Berliner Vorstadt

So hoch war das Preisgeld noch nie: 70.000 Euro sind am Samstagabend in der Schinkelhalle an die Preisträger des diesjährigen Take Off Award für das Ehrenamt vergeben worden; nichtmal die Zweit- und Drittplatzierten gingen leer aus. Und es wurden sogar Initiativen und Vereine unterstützt, die nicht ganzjährig arbeiten.

Die Gala kam daher wie eine große Film- oder Musikpreisverleihung und hatte mit Elke Büdenbender die Ehefrau des Bundespräsidenten Frank Walter Steinmeier als Schirmherrin. Die ehemalige Richterin würdigte das Ehrenamt als „Kit unserer Gesellschaft“ und hatte ihre ganz eigene Übersetzung des Preistitels: „Take Off –Sie haben sich aufgemacht, anderen zu helfen, etwas zu tun für die gute Sache oder für Menschen, die Hilfe benötigen.“ Die Nominierten machen ihre Arbeit ohne Bezahlung und nur mit Spenden; sie können die 10.000 Award-Euro dringend gebrauchen.

Im Zeichen des Mauerfalls

Die Preisverleihung stand im Zeichen des Mauerfalls vor 30 Jahren und hatte mit der früheren brandenburgischen Bildungsministerin Marianne Birthler eine Sonderpreisträgerin, die die Wende schon vor dem Mauerfall vorangetrieben und dann als Vermittlerin maßgeblich gefördert hat. Mit Dieter Dombrowski als Vorsitzendem der Menschenrechtsgedenkstätte Cottbus hielt ausgerechnet ein CDU-Politiker die Ehrungsrede für die bündnisgrüne Kämpferin, die ab dem Jahr 2000 elf Jahre lang Bundesbeauftragte für die Unterlagen der Staatssicherheit der DDR war.

Ehrung für ihr Lebenswerk: Marianne Birthler Quelle: varvara Smirnova

Birthler habe die „Freiheitsrevolution“ vorangetrieben, die schließlich die SED entmachtet habe, sagte er und lobte ihren „unermüdlichen Einsatz für die Demokratie.“

Spende für Memorial-Verein

Die Preisträgerin spendet das Take-Off-Geld dem Verein Memorial, der mit seinem Projekt „poslednij adres“ (Letzte Adresse –d.Red.) deutschlandweit Gedenktäfelchen an Häusern anbringt, wo mal Menschen lebten, die der Willkürjustiz der DDR und der Sowjetunion zum Opfer fielen. „Für uns bestand keine Gefahr für Leib und Leben“, bilanzierte sie die Wendezeit mit ihren Massendemonstrationen;: „Das war in den 50er Jahren anders. Das Anfangsjahrzehnt der DDR war ihr blutigstes.“

Zur Galerie In Potsdam wurde am Samstag der Take Off Award vergeben. Der Preis würdigt ehrenamtliches Engagement. Zugleich ist die Veranstaltung ein Kulturevent mit prominenten Gästen in Brandenburgs Landeshauptstadt.

Rund 500 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Unterhaltung waren gekommen, Männer in gedeckten Anzügen, Frauen in glamouröser Garderobe: viele gebauschte Röcke sah man, rückenfreie Kleider, auffällige Dekolletees – eine Gala eben, eingeleitet mit dem swingigen Sinatra-Hit „ New York, New York“, begleitet mit Jazz-Songs, „unterbrochen“ durch die Vier Gänge eines Menüs, das fünf Star-Köche servieren ließen: Es war eine logistische Herausforderung, 500 Essen in mehreren Gängen auf die Tische zu bringen und wieder abzuräumen, ohne den minutengenau getakteten Zeitplan der Gala auszubremsen. Es gelang nicht ganz, schon weil nicht jeder Redner seine Zeit einhielt. Denn viel Persönliches und Emotionales sprach aus den Grußworten und den Dankesworten der Geehrten.

Schubert als Gastgeber der Gala

Gastgeber des zweiten Take Off Awards in Folge in der Schinkelhalle Potsdam Oberbürgermeister Mike Schubert, der als 16-Jähriger das erste Mal über die Glienicker Brücke in den Westen lief und nun erinnerte an eine Stadt vor 30 Jahren, die im Verfall begriffen war. Der Ort der Preisverleihung sei einst der Sitz des sowjetischen Geheimdienstes und der DDR-Volkspolizei gewesen, sagte er; er sei „dankbar für den geräuschlosen Abzug“ der Sowjettruppen.

Der Take Off Award, der Deutsche Preis für das Ehrenamt, hat mittlerweile Tradition. In diesem Jahr wurde er bereits zum achten Mal vergeben. Organisiert wird er vom gemeinnützigen Take Off Award Förderverein für Bildung, Ausbildung und Mitmenschlichkeit e.V. Die Mitglieder haben sich zum Ziel gesetzt, das Ehrenamt in der Öffentlichkeit zu fördern, freiwillige Mitarbeiter in gemeinnützigen Organisationen zu ehren und mehr Menschen für eine ehrenamtliche Tätigkeit zu begeistern. Über das gesamte Jahr 2019 hat der Förderverein soziale Projekte mit einer Gesamtsumme von 70.000 Euro gefördert. Zu den Ehrenmitgliedern des Fördervereins gehört der ehemalige Ministerpräsident des Landes Brandenburg, Manfred Stolpe.

In kurzen Filmsequenzen, einmal auch in einer Foto-Strecke, wurden die Nominierten vorgestellt, ehe ein Präsentator aus der Wirtschaft den goldenen Umschlag öffnete: „And the winner is ...“

Wünschwagen Brandenburg gewinnt

Die mit insgesamt 40.000 Euro dotierten Preise gingen in diesem Jahr in der Kategorie Bildung an den Berliner Verein „Freunde für’s Leben e.V.“, in der Kategorie Ausbildung an den Verein „Be an Angel e.V.“ aus Berlin und in der Kategorie Mitmenschlichkeit an den „ASB Landesverband Brandenburg e.V“ aus Potsdam, der für sein „Wünschewagen-Projekt“ den wohl längsten Applaus des Abends erhielt: Sterbenden einen letzten Wunsch zu erfüllen, berührte die Herzen der Gala-Gäste und trieb manchem sichtbar Tränen in die Augen.

Ehrung für Ex-Ministerin

Marianne Birthler wurde ebenso für ihr Lebenswerk geehrt Sabine Werth als „Mutter aller Tafeln“. Wehrt ist Mitbegründerin und ehrenamtliche Vorsitzende der Berliner Tafel e.V., nach deren Vorbild zahlreiche Tafeln in Deutschland gegründet worden sind. Anerkennende Worte für ihre Lebensleistung fand Bischof Christian Stäblein, Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg– schlesische Oberlausitz, in seiner Laudatio.

Eine zwölfköpfige Jury hat die Preisträger aus über 100 eingereichten Projekten aus ganz Deutschland gekürt. Erstmals bekamen die Zweiten jeder Kategorie 2000 Euro und die Dritten 1000.

Logistische Herausforderung

Thomas Tarnok, Geschäftsführer des Holiday Inn Berlin sowie Initiator und Vorsitzender des Take Off Award Fördervereins für Bildung, Ausbildung und Mitmenschlichkeit e.V., hatte den Abend zusammen mit Mike Schuber in einem Begrüßungs-Marathon eröffnet: Mehr als eine Stunde lang schüttelte er die Hände der Schlange stehenden Gala-Gäste und stellte sich mit ihnen für Fotos auf dem Roten Teppich auf. Er strahlte mit den Geschäftsführern aller kommunalen Unternehmen der Stadt Potsdam in die Kameras, mit Gerichts- und Kammerpräsidenten, Aufsichtsräten, Berliner Senatoren und Brandenburger Ministern. Auch MAZ-Geschäftsführer Benjamin Schrader und Chefredakteur Henry Lohmar absolvierten die persönliche Begrüßungsrunde.

Tarnok freute sich am Ende über die glanzvollen Gala: „Es war ein Abend mit vielen rührenden Momenten und Emotionen. Wir haben Menschen geehrt, die sich in ihrer Freizeit für andere Menschen einsetzen und sich freiwillig und ehrenamtlich engagieren.“

Von Rainer Schüler