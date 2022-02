Babelsberg

Der Bauinvestor Tamax hat im Streit um die Bebauung der einstigen Kleingartensparte Angergrund am Horstweg einen Erfolg gegen die Stadt Potsdam vor dem Bundesverwaltungsgericht errungen. Die von der Stadt Anfang 2019 verhängte Veränderungssperre für das Areal war von Beginn an unwirksam. Das Bundesverwaltungsgericht hat anders als von der Stadt Potsdam erhofft keine Revision gegen diese Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg (OVG) zugelassen. Es drohen nun Schadenersatzansprüche des Investors.

Keine Revision für Potsdam vor dem Bundesverwaltungsgericht zugelassen

Hintergrund sind Formfehler der Potsdamer Bauverwaltung bei der Bekanntmachung der Veränderungssperre – so war Kartenmaterial mit den Grundstücksgrenzen nicht genau genug, und einzelne Sätze des Beschlusses zur Veränderungssperre unterschieden sich von der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt. Im Sommer hatte das OVG diese Fehler festgestellt und die Sperre für unwirksam erklärt. Außerdem wurde eine Revision nicht zugelassen. Gegen diese „Nichtzulassung“ der Revision hatte sich die Stadt Potsdam in der letzten Instanz beschwert.

Die Richter sehen in dem Fall allerdings keine bislang ungeklärte, wichtige Rechtsfrage, dass diese höchstrichterlich geklärt werden muss. „Die Rechtssache hat nicht die grundsätzliche Bedeutung, die die Beschwerde ihr beimisst“, heißt es im Beschluss. Das Ergebnis: Das OVG-Urteil bleibt bestehen. „Damit steht rechtskräftig fest, dass die Satzung über die Veränderungssperre im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 162 ,Kleingartenanlage Am Angergrund’ der Landeshauptstadt Potsdam vom 31. Januar 2019 von Anfang an unwirksam war“, erklärt Tamax-Geschäftsführer Kai Uwe Tank. Seiner Ansicht nach biete der Gerichtsbeschluss zudem „die rechtliche Grundlage für die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen zugunsten der TAMAX Potsdam Immobilien GmbH“.

Neue Veränderungssperre und B-Plan zur Sicherung des Angergrunds

Allerdings hatten die Stadtverordneten auf Wunsch der Verwaltung nach dem OVG-Urteil vom Sommer bereits im September 2021 eine zweite Veränderungssperre erlassen, bei denen die bisherigen Formfehler vermieden worden sind. Damit kann Tamax auch jetzt nicht bauen oder bauvorbereitende Maßnahmen erlassen. Zudem wurde im Januar ein Bebauungsplan beschlossen, der auch langfristig die Bebauung unmöglich machen und die Wiederherstellung von Kleingärten sichern soll. Das Immobilienunternehmen hatte die Kleingartensparte 2019 geräumt. Die Firma will dort 650 Wohnungen bauen.

Von Peter Degener