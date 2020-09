Potsdam West

Wer ein Auto mal kostenlos betanken will, kann es am Mittwoch, dem 30. September, bei der Jet-Tankstelle in der Zeppelinstraße in Potsdam versuchen. Die Kette hat derzeit eine Marketing-Aktion bundesweit laufen, bei der es täglich an fünf wechselnden Tankstellen eine Stunden lang Benzin oder Diesel gibt, ohne dass man dafür bezahlen muss. Heute ist Potsdam an der Reihe – aber jeder sollte mit einer langen Schlange vor den Zapfsäulen rechnen.

Aktion in Potsdam von 13 bis 14 Uhr

Allerdings gibt es klare Regeln: Die Aktion läuft von 13 bis 14 Uhr. Jeder Kunde kann 20 Liter Kraftstoff bekommen – nur ein Kunde pro Auto. Also nix mit volltanken für lau!

Anzeige

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „ Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Laut der Ausschreibung im Internet betankt ein Mitarbeiter der Tankstelle das Auto. Die Teilnehmer müssen ein Teilnahmeformular ausfüllen (Angabe von Vor- und Nachnamen). Nur wer dies abgibt, bekommt den kostenlosen Sprit.

Die Aktion von Jet läuft insgesamt bis zum 9. Oktober immer montags bis freitags. Die täglich wechselnden Tankstellen mit Frei-Benzin werden tags zuvor auf der Internetseite des Konzerns veröffentlicht.

Von MAZonline/axe