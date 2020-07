Tankstellenraub Potsdam: Polizei fahndet mit Video nach dem Täter

Babelsberg

Mit Bildern einer Überwachungskamera fahndet die Polizei seit neuestem nach einem Tankstellenräuber. Der Mann hatte am 22. März die HEM-Tankstelle in der Friedrich-List-Straße überfallen. Auf dem Überwachungsvideo ist die gesamte Tat zu sehen.

Die Tat am 22. März in Potsdam-Babelsberg verlief wie folgt: Der etwa 1,70 Meter große, dunkel gekleidete Mann stürmte den Ladenbereich der Tankstelle und bedrohte eine Mitarbeiterin mit einem Messer. Die Frau flüchtete. Der Täter riss die Geldkassette heraus und rannte in Richtung Straßenbahnhaltestelle Alt Nowawes davon, wo er noch mit einem Passanten zusammenstieß. Beide stürzten und der Täter verlor die Geldkassette.

Hinweiseunter Tel. 0331/5 50 80 oder auf polbb.eu/hinweis

Von MAZonline/axe