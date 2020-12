Plessow

Der Werderaner Tannenhof sieht sich gerüstet für den nächsten Besucheransturm am zweiten Adventswochenende. Nachdem sich vor einer Woche trotz Corona-Teil-Lockdowns ungewöhnlich viele Menschen auf den Weg nach Plessow gemacht hatten, schraubten die Betreiber noch einmal am Hygienekonzept. Wie Christian Mai, Sohn des Hofinhabers Gerald Mai, der MAZ schildert, wurden einige Bereiche entzerrt. „Wir haben zum Beispiel den Eingangsbereich komplett auseinander gezogen, die Info verschoben und das große Zelt abgebaut“, erklärt er.

Sicherheitspersonal wurde aufgestockt

An den Parkplätzen hängen frisch gedruckte Plakate mit dem Hinweis darauf, dass schon dort und auch auf dem ganzen Tannenhof-Areal Maskenpflicht gilt. Buden wurden auseinander gerückt, Tische und Bänke weggeräumt. Es gibt einen weiteren Getränkewagen und auch der Ausgangsbereich ist nun größer, sagt Christian Mai. Essen und Trinken dürfen die Gäste weiterhin nur in Bewegung.

Anzeige

Machen Sie mit: Die MAZ sucht das schönste Weihnachtshaus der Region

Das Sicherheitspersonal wurde von zwei am vorigen Samstag auf fünf für dieses Wochenende aufgestockt. Sie sind am Übergang zum Gelände, am Eingangsbereich und auf dem Hof präsent. Einer flaniert permanent durch die ganzen Anlage und den Wintermarkt, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu kontrollieren. „Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass externe Sicherheitsfirmen besser wahrgenommen werden als betriebseigene Leute“, sagt Christian Mai.

Chef des Tannenhofs, Gerald Mai (r.), mit seinem Sohn Christian Quelle: Christian Schindler

Schon der Parkplatz war viel voller

Gillian Hargreaves war mit ihrer Familie am ersten Adventssamstag auf dem Werderaner Tannenhof, um sich dort ihren ganz persönlichen Weihnachtsbaum auszusuchen und selbst zu schlagen. Sie waren schon das dritte oder vierte Mal zu Besuch in Plessow, doch etwas war anders in diesem Jahr: „Wir hatten den Eindruck, dass viel mehr Menschen da waren.“ Die Hargreaves kamen gegen 15 Uhr an. „Ich mag es, wenn die Lichter schon zu funkeln anfangen“, sagt die Kleinmachnowerin. Doch während sonst so 40 bis 50 Autos auf dem Parkplatz waren, seien es diesmal vier- bis fünfmal mehr gewesen, schätzt sie.

Streichelzoo mit Alpakas auf dem Werderaner Tannenhof. Quelle: privat

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Außerdem habe es deutlich mehr Angebote vom Werderaner Tannenhof gegeben. „Es war ein viel stärkeres Adventsmarkt-Gefühl“, beschreibt sie ihren Eindruck. Es habe einen Streichelzoo gegeben, Essensstände, Möglichkeiten, Weihnachtsdeko zu kaufen. „Aber alles war sehr geschmackvoll und nicht überfüllt.“ Die Besucher seien sehr gewissenhaft beim Tragen der Masken gewesen und es habe auch Ordner gegeben, die darauf geachtet hätte, dass sich keine größeren Gruppen für längere Zeit gebildet hätten, war ihre Beobachtung.

Mehr Kassen für Weihnachtsbaumkauf

Auch habe es nicht viele Möglichkeiten gegeben, sich hinzusetzen – dafür aber mehr Kioske, um die Bäume zu bezahlen. Insgesamt beschreibt sie ihr Erlebnis als „wirklich fantastisch“. Wird sie nächstes Jahr zurückkommen? „Auf jeden Fall.“ Da hoffen die Hargreaves dann, einen „richtig großen Baum“ zu finden. Diesmal waren sie wohl an den falschen Plätzen, fürchtet die Kleinmachnowerin. „Obwohl wir wirklich weit gegangen sind.“ Jetzt haben sie einen rund zwei Meter hohen Weihnachtsbaum im Wohnzimmer stehen.

Lesen Sie auch

Ollie und sein Vater Andy Hargreaves fällen ihren Weihnachtsbaum auf dem Werderaner Tannenhof. Quelle: privat

Kurzfristiges Nachsteuern bleibt möglich

Am ersten Adventssamstag zählte der Tannenhof etwa 1400 Besucher, am Sonntag waren es noch einmal 1500. Dabei sei das erste Adventswochenende eigentlich das am schwächsten besuchte, sagt Christian Mai. In den Vorjahren kamen etwa 2500 bis 3000 Besucher am zweiten und dritten Wochenende. Warum die Menschen ihren Baum in diesem Jahr früher haben wollen? „Das ist für uns noch wie Kaffeesatzlesen. Ich denke, dass viele Kunden ihre Bäume früher kaufen, weil sie länger etwas davon haben wollen. Andererseits suchen sie einen Ort, an dem sie in Weihnachtsstimmung kommen können“, erklärt der Sohn des Hofchefs, „wir hoffen, dass wir mit den jetzt getroffenen Maßnahmen gewappnet sind. Wenn nicht, sind wir in der Lage kurzfristig nachzusteuern.“ Zum Beispiel könnte falls nötig schnell mehr Sicherheitspersonal kommen.

Unterstützung für andere Baumproduzenten

Der Tannenhof habe auch eine Vorbildfunktion für andere Veranstalter in der Corona-Krise, sagt Christian Mai. Gastronomen aus Werder hätten sich in dieser Woche bei den Betreibern erkundigt, wie sie mit den Auflagen und Konzepten umgehen. Andererseits unterstützte der Tannenhof andere Weihnachtsbaumproduzenten kurzfristig beim Druck der Plakate mit Maskenpflicht-Hinweis für deren Parkplätze.

Von Konstanze Kobel-Höller und Luise Fröhlich