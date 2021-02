Tanz für alle: Potsdam und Cottbus möchten Kunst in den urbanen Raum holen

Potsdam

Den Tanz aus dem Theater heraus und in den urbanen Raum hinein zu bringen. Das ist das Ziel des Projektes „DIR –Dance in Residence Brandenburg“, an dem unter anderem fabrik-moves-Potsdam beteiligt ist, eine Tochtergesellschaft der fabrik Potsdam. Gemeinsam mit der Tanz-Werkstatt-Cottbus möchten die Organisatoren sowohl regionale als auch internationale Künstler:innen vernetzen, neue Formate ausprobieren und den Tanz greifbarer für alle machen.

„Es ist ein Projekt für alle von allen“, sagte Manja Schüle (SPD) , Brandenburgs Kulturministerin und Schirmherrin von DIR, am Montagvormittag in einer digitalen Pressekonferenz. „Es mag anachronistisch wirken, in Zeiten wie diesen eine Konferenz zu einem Tanzprojekt abzuhalten, doch die Kultur braucht weiterhin unsere Aufmerksamkeit, sie muss weiterhin sichtbar bleiben.“ Sie hoffe, dass konkrete Projekte im Sommer wieder erlebbar seien.

Residenzen für regionale und internationale Künstler:innen

Wann und wo genau die Ergebnisse des Kooperationsprojektes, an dem auch das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst Cottbus, die Pro Potsdam, das Bürgerhaus am Schlaatz und die fabrik als solche beteiligt sind, stattfinden werden, steht laut fabrik-Geschäftsführer Sven Till tatsächlich noch nicht fest. Zunächst müssten die Residenz-Bewerbungsverfahren abgeschlossen sein.

Die Residenzen sind das zentrale Format des Projektes und teilen sich in zwei Kategorien: Für regionale Künstler aus Brandenburg, Berlin, aber unter anderem auch auch Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, wurden acht Residenzen für je zwei Personen eines Teams für eine Woche ausgeschrieben. 80 Bewerbungen sind dafür eingegangen. Für internationale Künstler aus der ganzen Welt wurden sechs Residenzen für je drei Personen eines Teams für vier Wochen angeboten. „Falls eine Einreisequarantäne notwendig ist, bleibt immer noch genug Zeit für die Kunst“, sagt Sven Till. Hierfür seien 200 Bewerbungen aus 30 Nationen eingegangen.

Ab März sollen erste Ergebnisse zu sehen sein

Im Februar wählt eine Jury aus allen Bewerbungen die Künstler und Künstlerinnen aus, die sowohl in Potsdam als auch in Cottbus ihre Projekte entwickeln und vorstellen werden. Die ProPotsdam stellt dafür am Schlaatz Wohnraum zur Verfügung, das Bürgerhaus am Schlaatz bietet seine Räume für die Performances an. Mit Blick auf die Corona-Pandemie werden Aufführungen voraussichtlich vor allem open-air oder auch im digitalen Raum stattfinden, sagt Sven Till: „Ich denke wir werden im März und April erste Arbeitsformate zu sehen bekommen, einige Künstler:innen reflektieren natürlich auch inhaltlich die aktuelle Lage.“

Finanziell wird das Projekt vom Bund als neuartiges Residenz-, Qualifizierungs- und Vernetzungsprogramms für den zeitgenössischen Tanz in Brandenburg mit einer Gesamtsumme in Höhe von 230.000 Euro unterstützt. Brandenburgs Kulturministerium, die Stadt Potsdam, die Stadt Cottbus und die Pro Potsdam fördern außerdem.

Von Sarah Kugler