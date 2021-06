Innenstadt

Noch nie hat die Potsdamer Club- und Partyszene derart brachgelegen wie in den vergangenen 15 Monaten: Die Corona-Pandemie hat jeden Club, jede Disco, jede Partyreihe in die Knie gezwungen. Mittlerweile sind wieder Veranstaltungen möglich, wenn auch mit Einschränkungen – doch alle Veranstalter werden noch lange mit der Lockdownzeit, den Eindämmungsverordnungen und den Nachwehen kämpfen.

Der „Spartacus“ auf dem Freiland-Gelände ist ein linksalternativer Club mitten in der Stadt, bekannt für seine Techno- und Elektroparties und für seine klare politische Haltung. Am Samstag lud der Club endlich wieder zum Tanzen ein. Allerdings nicht drinnen oder vor der eigenen Tür, sondern quer durch die Stadt: Eine Tanzdemo durch die City war geplant. Damit wollte das hinter dem Club stehende Kollektiv auf die weiterhin schwierige Situation für Veranstalter, Musikerinnen, Techniker und Gäste aufmerksam machen. Gekommen sind letztlich nur wenige Gäste, der Hitze wegen, vermuten die Veranstalter.

Transparente, einheitliche Regeln fehlen

„Es sind 15 Monate, in denen Existenzen kaputt gegangen sind“, erklärt Claudia Fortunato die prekäre Lage. Sie hat die Demo angemeldet und spricht für das Club-Kollektiv. Sie freue sich, dass das Tanzverbot in Brandenburg mittlerweile aufgehoben wurde, doch es fehle weiter an klaren, einheitlichen Regeln. „Noch immer müssen die Gesundheitsämter entscheiden, was passieren darf und was nicht, das sorgt für eine große Unsicherheit“, sagt Claudia Fortnunato.

Bundesweit gab es deshalb am Samstag Veranstaltungen wie die in Potsdam, um zwar räumlich getrennt, aber in der Sache vereint gemeinsam transparente Regelungen für die Clubs zu fordern. „Es muss einfach klar sein, wann aufgemacht werden darf, welche Hygiene- und Lüftungskonzepte gelten“, sagt Claudia Fortunato.

Im Spartacus selbst wird so schnell wohl nichts passieren. „Wir sehen nicht, dass die Pandemie vorbei ist, wir nehmen die Sache weiter sehr ernst und achten auf unsere Sicherheit und die der Gäste“, sagt die Spartacus-Vertreterin. Das liege zum auch an einer verfehlten Politik, die es weder schaffe, die Impfstrategie zügig und zuverlässig umzusetzen, noch konkrete und verbindliche Perspektiven für den Kulturbereich zu formulieren.

Die erste Veranstaltung, die Potshow am 3. Juli, findet draußen statt. Längst gibt es auf dem freiland-Gelände sogar eine eigene Corona-Teststelle. „Wir wollen die maximale Sicherheit für alle“, sagt Claudia Fortnuato.

Bei mindestens einem MAZ-Leser indes kam die Demo nicht gut an – er kritisiert die Musik und die in der Tat beachtliche Polizeieskorte der Tanzenden. „Sechs Mannschaftswagen und ein stinkender Uraltmercedes, zirka 20 Hüpfende zur „Bumm Bumm“-Endlosschleife“, schreibt der Leser an die Redaktion, und stellt den Einsatz der Polizisten in Frage: „Was kostet ein Polizeibeamter?“

