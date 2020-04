Tanzen in der Coronakrise: „Linksfüßer“ unterrichten in Potsdamer Wohnzimmern

Potsdam

Jahrelang brachen für Arndt Gilka-Bötzow und seine Frau Claudia an jedem Mittwoch goldene Zeiten an. Das Ehepaar, das bis 2017 das Traditionsrestaurant „Kleines Schloss“ im Park Babelsberg geführt hatte, machte sich dann nämlich auf den Weg in die Posthofstraße. Ihr Ziel: Der große Saal der Tanzschule „Linksfüßer“, der mit goldglänzenden Säulen verziert ist und auch sonst alles bietet, was des Paartänzers Herz begehrt.

Parkett, viel Platz – aber von allem: einen Ort für gelebte Gemeinschaft mit den anderen Lerneifrigen und für Zweisamkeit. „Es konnte uns als Paar nichts Besseres passieren“, schwärmt Arndt Gilka-Bötzow. Denn: „Wir waren durch das Tanzen gezwungen, noch mal neu auf uns zu hören.“ Nach 14 Jahren in der Gastronomie, die das Leben dominiert hatte, schuf das neue Hobby auch wieder eine neue Ebene zwischen den Eheleuten – plus vielen neuen Bekannten, mit denen man „Linksfüßer“-Reisen in Tanz-Hochburgen wie Andalusien unternahm oder beim „20er-Jahre-Kostümball“ schwofte.

Anzeige

Tanzschule im Wohnzimmer

Bis die Pandemie allen Gruppenveranstaltungen ein Ende setzte. Aber nicht der Freude an Rumba, Chachacha oder Walzer. Obwohl die „Linksfüßer“ im März die Türen schließen mussten, machen Gilka-Bötzows sich weiter auf den Weg in den Tanzsaal. Der Weg dorthin ist allerdings deutlich geschrumpft – er führt ins heimische Wohnzimmer. Der Tanzlehrer oder die Tanzlehrerin kommen auch direkt ins Haus. In Corona-Zeiten aber via Fernsehbildschirm und Videolink.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Linksfüßer wollen ihre rund 1500 Schüler auch in Ausnahmezeiten nicht im Stich lassen. „Schon am 16. März haben wir Videos für sechs Wochen vorproduziert – mittlerweile sind noch einmal fünf Wochen hinzugekommen“, schildert „Linksfüßer“-Gründer Martin Lehmann den Kraftakt, den er und seine Mitarbeiter quasi in Akkordarbeit stemmen mussten. Für jeden Tanzstil und jeden Schwierigkeitsgrad musste entsprechendes Material angefertigt werden. In 45-minütigen Filmen gibt es Anleitungen – Schritt für Schritt; leicht nachvollziehbar. „Außerdem verschicken wir per Mail Musik aus unserer Musikdatenbank, die wir zu jedem Tanz online gestellt haben“, erklärt Lehmann.

Und auch wenn die Paare jetzt für sich in den eigenen vier Wänden lernen, muss man das Gruppengefühl nicht missen. Jeden Freitag beantwortet das „Linksfüßer“-Team im Livestream Fragen der Kursteilnehmer – fast wie im „echten Leben“, als noch der sprichwörtliche Bär im Hauptsitz im Logenhaus in der Kurfürstenstraße oder in der Posthofstraße steppte.

Big Five der Tanzschulen im Osten

Doch so tapfer und professionell sich Martin Lehmann in diesen Wochen auch gibt – seine Sorge, dass bald der letzte Tango eingeläutet werden muss, ist dennoch spürbar. Bislang waren die „Linksfüßer“ nicht nur eine Herzensangelegenheit von Martin Lehmann und seiner Frau Sandra, die in der Buchhaltung des Unternehmens arbeitet, sondern auch eine veritable Erfolgsstory. Immerhin zählt die vor 16 Jahren gegründete Tanzschule zu den fünf größten in Ostdeutschland.

Herr Gilka-Bötzow und seine Frau tanzen in Babelsberg. Wegen Corona machen sie ihre Tanzkurse der Tanzschule Linksfüßler nun Online und tanzen im Hof. Quelle: Friedrich Bungert

Für die Teilnehmer, deren Altersspektrum von zwei bis 89 Jahren reicht, werden über hundert Kurse in 16 Sparten angeboten. Bisher. Denn Lehmann macht keinen Hehl aus seiner Furcht, dass im Tanzsaal die Lichter für immer ausgehen könnten. „Zehn Prozent unserer Mitglieder haben bislang die Beiträge storniert“, schildert er die prekäre Situation des „Kulturunternehmens mit Lehrauftrag“ – so die offizielle Kategorisierung einer Tanzschule, die sich rein aus Mitgliedsbeiträgen finanziert. Und um diese, so fürchtet Martin Lehmann, könnte es bald ganz schlecht bestellt sein, falls eine Kündigungswelle von Mitgliedern ins Haus stehen sollte.

Seine 15 Mitarbeiter musste er auf Kurzarbeit setzen; die Miet- und Betriebskosten für die ungenutzten Räume laufen weiter. Die Prognose? „Bis Ende Mai können wir noch durchhalten“, sagt Lehmann. Das Problem: Tanzschulen sollen voraussichtlich erst frühestens ab Juli wieder aufsperren können. Für „Linksfüßer“-Fans wie Claudia und Arndt Gilka-Bötzow steht aber fest, dass sie „ihrer“ Tanzschule auch während dieser Durststrecke die Treue halten – und wenn es aus der Ferne via Videolink ist.

Mehr zum Thema:

Von Ildiko Röd