Potsdam

Elektro-Pop, ein Mannschaftswagen und eine gut gelaunte Polizisten-Truppe – mehr brauchte es nicht am vergangenen Wochenende und der Internet-Hit war passiert. Der im Video genannte Marco, ein 31 Jahre alter Potsdamer Gruppenbeamter der 1. Einsatzhundertschaft der Brandenburger Bereitschaftspolizei, spielte die Hauptrolle. Von seinem Kollegen wird er am Beginn des rund einminütigen Videos gefragt, ob er wisse, was für ein Tag sei. Dann startet das Lied „It’s Friday then“ (Zu Deutsch: Es ist dann Freitag). Marco hält es nur kurz auf dem Beifahrersitz. Er steigt aus und tanzt neben dem im Schritttempo weiterfahrenden Mannschaftswagen wild zum Rhythmus des Elektro-Songs. Kurz darauf sind zwei weitere Kollegen tanzend zu sehen. Allein auf Twitter wurde das Video bereits über 18.831 Mal geklickt (Stand: 29.4., 14.45 Uhr).

Es ist ein Song, der für gute Laune sorgt. Und ein Lied, das vor mehr als einem Jahr genauso, wie es die Brandenburger Beamten im Video festhielten, vom US-Amerikaner Mufasa populär gemacht wurde. Auch er tanzte zum Lied neben einem fahrenden Auto. Seither haben zahllose Menschen es ihm gleich getan. Von Promis über Rentner bis hin zu Kindern. Und auch die jungen Brandenburger Polizisten. Skurril in ihrem Fall: Das Video haben sie bereits vor einem Jahr gedreht. Doch erst am vergangenen Wochenende ist es im Internet zum Hit geworden.

Marco und seine Kollegen haben es gar nicht gedreht, um es ins Internet zu stellen, erzählt der Pressesprecher der Brandenburger Polizei, Torsten Herbst, im Gespräch mit der MAZ. „Wie es jetzt ins Netz kam, wissen wir nicht.“ Alle Beteiligten seien sehr überrascht, dass das Video nun für so eine Aufregung sorge. In den vergangenen Tagen habe Herbst zahllose Anfragen von Medien aus ganz Deutschland erhalten. Marco habe allerdings mit keinem Pressevertreter gesprochen. Das wollte er nicht. Ohnehin sind er und seine Kollegen angehalten, sich gegenüber Pressevertretern in Social-Media-Fragen nicht zu äußern.

Stattdessen sprach Herbst mit den Journalisten und betonte stets: „Wir reagieren mit aufmerksamer Gelassenheit auf diese Geschichte.“ Gelassenheit, weil das Getanze in dem Video für das Polizeipräsidium ein Ausdruck von „Amts- und Lebensfreude“ sei, wie es Herbst formuliert. „Sie waren nach einem Einsatz unterwegs, in dem sie gefordert waren, sicher hat dort Stressabbau eine Rolle gespielt. Ich denke aber ebenso, dass es die Freude am Job ist, die sich da Bahn gebrochen hat“, so Herbst.

Video als Instrument für Nachwuchsgewinnung

Für Herbst bietet das Video deswegen womöglich auch ein Instrument in der Nachwuchsgewinnung für die Brandenburger Bereitschaftspolizei. „So viel Authentizität und Freude, wie in diesem Video gezeigt wird, das können Sie mit keiner Hochglanzbroschüre ausdrücken. Das Video kann sicher junge Menschen für den Beruf begeistern.“

Mit Aufmerksamkeit beobachte das Polizeipräsidium die Entwicklung, so Herbst. Man sei sich bewusst, dass solche Inhalte auch nach hinten losgehen können. Deswegen habe es am Montag ein Gespräch mit dem jungen Potsdamer Beamten gegeben, in dem er dafür sensibilisiert wurde, dass er mit dem Medium Social Media vorsichtig umgehen solle. Darüber hinaus habe das Video für den 31-Jährigen allerdings keine dienstlichen Konsequenzen, versichert Torsten Herbst. „Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine disziplinarischen Maßnahmen notwendig“, sagt er.

Andere Inhalte könnten falsch verstanden werden

Ohnehin werde mit jedem Beamten des Polizeipräsidiums einmal im Jahr ein Gespräch zum Umgang mit den sozialen Netzwerken geführt, erläutert Torsten Herbst. Das aktuelle Video sei bislang nicht schädlich für die Polizei gewesen. Aber „wir geben den Beamten auch zu bedenken, dass es durchaus Inhalte gibt, die falsch verstanden werden können.“ Schließlich gebe es eine Erwartungshaltung in der Bevölkerung, dass die Polizei für Sicherheit sorge und nicht Spaß- und Tanzeinlagen am laufenden Band liefere.

Ähnlich sieht es der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Brandenburg, Andreas Schuster. Er sieht die Entwicklung des Videos entspannt. „Ich finde es lustig und ich habe damit kein Problem. Es ist schön, so die Freude am Job zu sehen, aber trotzdem sollte man vorsichtig sein, weil es eben auch nach hinten losgehen kann.“ Er habe eine Quelle im Präsidium, die ihm mitgeteilt habe, dass ein disziplinarisches Gespräch mit dem jungen Polizeibeamten geführt wurde und dass das Video wieder aus den sozialen Netzwerken entfernt wurde. Letzteres gilt zumindest nicht für Twitter. Dort ist das Video noch immer auf der Seite mit dem Namen „Antifa Zeckenbiss“ zu sehen.

Von Annika Jensen