Tanzschulen fühlen sich bei Lockerungen übergangen

Gemischte Gefühle herrschen bei Potsdamer Veranstaltern über die von der Landesregierung erlaubten Corona-Lockerungen. In der neuen Umgangsverordnung, die am Mittwoch in Kraft getreten ist, werden unter Anderem Open-Air-Events mit bis zu 1000 Besuchern wieder ohne Testpflicht erlaubt, außerdem dürfen auch Diskotheken und Tanzclubs wieder öffnen. Doch für viele Branchen bestehen auch weiterhin Einschränkungen. „Ich schaue mehr oder weniger optimistisch in die Zukunft“, sagt der Veranstalter Heiko Bengs. Schon für Donnerstag hat er ein erstes Event unter den neuen Regeln angesetzt – die abendliche After Work Party in der Pirschheide – und am 26. Juni steht das erste große Outdoor-Event mit Live DJs an. Doch andere Veranstaltungen, die schon in der Planung sind, seien unter den derzeitigen Regeln noch nicht möglich. „Das Oktoberfest ist zum Beispiel bereits in der Pipeline – ich habe schon das Zelt bestellt und auch viele Anfragen kommen“, so Bengs. „Doch damit das so stattfinden kann, müssen die Inzidenzen noch weiter runter und die Regeln noch weiter gelockert werden.“

Ob unsere Politiker eine Macke haben?

Weniger optimistisch ist Matthias Freydank, Inhaber der Tanzschule Balance. „Also manchmal frage ich mich schon – milde ausgedrückt – ob unsere Politiker eine Macke haben“, sagt er. Besonders störe ihn, dass das Tanzen in Tanzschulen als Kontaktsport gelte. „Dank des Schubladendenkens der Regierung haben wir die gleichen Regeln zu befolgen, wie beim Boxen oder Judo.“ Und das, obwohl die Mehrzahl seiner Gäste im gleichen Haushalt wohnen würden. „Das heißt, dass die gleichen Paare, die nachts übereinander herfallen können, tagsüber nicht einfach miteinander tanzen dürfen. Das ist doch absurd!“ Zwar sei die Tanzschule dank der Mitgliedsbeiträge, welche einige der Besucher trotz der „Zwangsschließung“ weiter bezahlten, bis hierhin durch die Pandemie gekommen, doch „langsam platzt auch noch so geduldigen Besuchern der Kragen.“

Komplett realitätsfern!

Ähnlich sieht die Lage auch Marco Sachweh von Clärchens Tanzcafé. „Da hat irgendwer irgendwas auf einem Zettel gerechnet, aber was dabei rauskommt, ist komplett realitätsfern.“ Die Quadratmeterbeschränkungen würden bedeuten, dass in seinem Lokal nur 30 Leute sein dürften – statt der üblichen 250. „Das macht einfach keinen Sinn – das bringt doch nichts, wenn 25 Leute im Kreis sitzen und sich doof angucken. Da kommt keine Stimmung auf.“ Deswegen würde Clärchens Tanzcafé vorerst auch nicht aufmachen, trotz der neuen Coronaverordnung. „Ich frage mich, wie viel niedriger die Zahlen noch sinken sollen.“ Wenn er vorbeikäme und das Lokal komplett leer sehe, sei das sehr traurig. Aber im Moment mache es einfach keinen Sinn, wieder aufzusperren.

Anders schaut es für Veranstalter aus, die im Freien Events anbieten, wie etwa Lindenpark.Vice-Chef Reiko Käske sagt, dass es an Veranstaltungen absolut nicht mangle: „Wir sind voll ausgelastet, auch mit verringerten Besucherzahlen.“ Die Lockerungen seien ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, auch wenn es immer noch fragwürdige Regelungen gebe. „Warum muss ich zum Beispiel im Lindenpark beim Konzert trotz Abstand eine Maske tragen, nebenan am Spielplatz aber nicht?“ Auch, dass es noch zu große Unsicherheiten gäbe, um Events für den Herbst vertraglich zu regeln, sei problematisch. Doch natürlich freue man sich darauf, wieder mehr Angebote für mehr Leute bringen zu können, „besonders auch für die Jugend, die ja in der Pandemie sehr wenig Rücksicht bekommen hat.“

Ein Schritt in die richtige Richtung also, aber für viele nicht weit genug. Oder wie Sachweh es ausdrückt: „Der Startschuss war eher ein laues Lüftchen.“

Von Linus Höller