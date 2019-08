Potsdam

In dieser Woche soll das Bürgerbegehren für faire Bezahlung und für bessere Arbeitsbedingungen in der Klinikgruppe „ Ernst von Bergmann“ starten – wann genau geben die Initiatoren am heutigen Montagabend bekannt. Die Unterschriftensammlung hatte sich um einige Tage verzögert, weil die Aktionsgruppe „Gesunde Zukunft Potsdam“, in der sich rund fünfzig Mitarbeiter, Patienten, Angehörige und Potsdamer Bürger zusammengefunden haben, den Textteil noch einmal überarbeitet haben.

„Die Formulierungen müssen rechtlich hieb- und stichfest sein“

„Die Formulierungen müssen rechtlich hieb- und stichfest sein“, sagt Jörg Kwapis, der für die Aktionsgruppe als Vertrauensperson auftritt: „Am Inhalt und an den Zielen des Bürgerbegehrens hat sich aber nichts geändert.“

Das Bürgerbegehren verfolgt vor allem die Forderung, dass das Bergmann-Klinikum in die tarifgebundene Mitgliedschaft des Kommunalen Arbeitgeberverbands (KAV) zurückkehren soll und für alle Unternehmen der über die Grenzen der Landeshauptstadt hinaus tätigen Klinikgruppe die Regelungen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst gelten sollen. Adressat des Bürgerbegehrens ist der Oberbürgermeister in seiner Funktion als Gesellschafter des Klinikums.

Jährliche Kosten von 13,7 Millionen Euro geschätzt

In der von der Stadt vorgelegten Kostenschätzung würde die Rückkehr in den Tarif rund 13,7 Millionen Euro jährlich kosten. Die Stadtverordneten sollen nun in einer Sondersitzung am Mittwoch, 21. August, dem Oberbürgermeister das Mandat erteilen, über den schrittweisen Wiedereintritt in den Tarif zu verhandeln. „Eine abschließende Entscheidung würde spätestens mit dem Haushaltsbeschluss im kommenden Jahr gefasst werden“, teilt Stadtsprecher Jan Brunzlow mit.

Stadt muss aus dem eigenen Haushalt zuschießen

Aber: Wie lässt sich die Rückkehr in den Tarif überhaupt stemmen? „Einen Teil der Mehrkosten für Gehälter wird das Klinikum erwirtschaften“, erklärt Brunzlow. Verluste würden durch Rücklagen oder durch den Gesellschafter – also durch die Stadt – ausgeglichen. „Also wird das Geld aus dem Haushalt der Landeshauptstadt zugeführt“, sagt Brunzlow.

„Wie viel das sein wird, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Nicht zuletzt von der Frage, inwieweit sich das Land Brandenburg an den Investitionen in die Krankenhausstruktur einbringt.“ Das Klinikum investiere den Großteil der erwirtschafteten Überschüsse in die Infrastruktur, in Neubauten und in die Sanierung.

Verwaltung will nur schrittweise Rückkehr in den Tarif

Der Potsdamer Etat hat aktuell ein Volumen von mehr als 750 Millionen Euro. Konzernweit beschäftigt die Bergmann-Klinikgruppe 3844 Mitarbeiter. Allein am Klinikum in Potsdam sind es 400 Ärzte und 980 Pflegekräfte.

Während die Aktionsgruppe bislang die Rückkehr in den Tarif zum 1. Januar 2020 fordert, spricht die Stadt von einer schrittweisen Einführung des Tarifs – und auch nur von den Gesellschaften in Potsdam. Für die Gesellschaften in Brandenburg, Bad Belzig und Forst sei eine Abstimmung mit dem Mitgesellschafter notwendig.

Von Nadine Fabian