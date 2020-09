Tarif-Rückkehr im Bergmann: 340 von 481 Stellen in Servicegesellschaft in Gefahr 

Potsdam

Wenn die Servicegesellschaft des Klinikums „ Ernst von Bergmann“ ebenso wie das Mutterhaus in den Tarifvertrag des öffentliches Dienstes (TVöD) zurückkehrt, soll ein Großteil der Mitarbeiter ihre Arbeitsstellen verlieren. Die Potsdamer Stadtverordnetenversammlung hatte im Mai die Tarif-Rückkehr des Klinikums und der Servicegesellschaften, die nichtmedizinische Dienstleistungen wie Reinigung und Catering anbieten, beschlossen. Am Dienstag dann hatte der Gesellschafter des Klinikums die Vorbereitung für den Eintritt in den TVöD angewiesen.

Bei einer Mitarbeiterversammlung am Mittwoch informierten die Geschäftsführer der Servicegesellschaft, Hans-Ulrich Schmidt, der auch Interimsgeschäftsführer des Klinikums ist, und Jan Leuthold, das Personal. Sie machten dabei klar: Aus ihrer Sicht würde „eine Bezahlung nach Tarif in der derzeitigen Marktsituation der Servicegesellschaft wirtschaftlich schaden“, wie es in einer Mitteilung aus dem Klinikum heißt.

Klinik-Chef gegen Eingliederung der Service-Sparte in das Mutterhaus

Dies ergibt sich nach Darstellung der Geschäftsführer aus einem Prüfprozess: „Diese Prüfung hat für die Services ergeben, dass die Einführung des TVöD für das Unternehmen marktunüblich hohe Kosten verursachen würde.“ Kosten, die die Muttergesellschaft, also die Klinikgruppe tragen müsste. Für solche Zahlungen könnte wiederum die Stadt Potsdam als Gesellschafterin einspringen; allerdings nicht in jedem Fall. Zugleich ist das Klinikum selbst der größte Kunde der Servicegesellschaften – ohne finanziellen Ausgleich seitens der Stadt, so heißt es, könnte das Klinikum sich die hohen Preise der eigenen Tochtergesellschaft nicht mehr leisten. Dieses Problem ließe sich zwar umgehen, wenn die Service-Sparte wieder ins Mutterhaus eingegliedert würde. Doch dies ist erklärterweise nicht im Sinne der Geschäftsführer. Sie machten am Mittwoch stattdessen klar, dass „das Unternehmen als eigenständiges Geschäft“ weitergeführt werden soll.

Klinikum droht mit Abbau von Arbeitsplätzen

Für die Mitarbeiter könnte das den Verlust ihrer Jobs bedeuten. „Die massive Steigerung der Lohnkosten durch die Einführung des TVöD würde sich für die Servicegesellschaft auf mehr als drei Millionen Euro jährlich belaufen. Das ist in unseren Augen wirtschaftlich nicht tragbar“, sagt Hans-Ulrich Schmidt. Ein künftiger Arbeitsplatzabbau könne sich, so Jan Leuthold, auf 340 der derzeit 481 Stellen beziehen.

Von Saskia Kirf