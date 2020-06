Tarif am Bergmann-Klinikum: Die Stadt muss jetzt konsequent sein

Potsdam

Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich die Bedenkenträger sammeln und die Tarifrückkehr der Potsdamer Klinikgruppe „ Ernst von Bergmann“ torpedieren würden. Der politische Beschluss war forsch. Nicht wenige hatten zuvor sicher gehofft, die Forderungen aussitzen zu können – so, wie es seit Jahren funktioniert hatte.

Corona-Krise befeuert den politischen Willen

Denn der erste Beschluss zur Tarifrückkehr fiel 2011. Doch damals waren gerade die Finanzkrise und auch eine wirtschaftliche Schieflage am Bergmann überwunden. Die Corona-Krise 2020 befeuert hingegen den politischen Willen zur Tarifbezahlung. Und jetzt kommen die Mühen der Ebene mit ihren juristischen Winkelzügen.

Anzeige

Tochterfirmen wieder auflösen

Konsequenz ist entscheidend. So wurden einst Tochtergesellschaften gegründet, um mit niedrigeren Löhnen Geld zu sparen. Und nun, wenn dieses System der Tarifrückkehr entgegensteht, müssen diese Subfirmen rückeingegliedert werden. Nicht am Beschluss, sondern am Ergebnis wird sich messen lassen, wie viel der Stadt Potsdam die Arbeit der Klinikbeschäftigten wert ist.

Weitere MAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Alexander Engels