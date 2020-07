Potsdam

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens für eine faire Bezahlung am kommunalen Potsdamer Klinikum „ Ernst von Bergmann“ setzen Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) eine Frist zur Umsetzung. Wie das Bündnis mitteilt, soll Schubert bis zum 14.8. die entsprechenden Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung erfüllen, ansonsten werde eine Klage geprüft. Die Potsdamer Stadtverordneten haben im Mai mit großer Mehrheit die Rückkehr in den Tarifvertrag beschlossen.

Anwalt ist eingeschaltet

„Wir haben einen Rechtsanwalt eingeschaltet und drängen auf die Umsetzung“, bestätigt Michael Schmid als Sprecher des Bürgerbegehrens. „Es passiert gerade nichts mehr in dieser Sache, zudem braut sich im Klinikum etwas zusammen.“ Im sozialen Netzwerk Twitter beschreiben die Initiatoren der beiden Bürgerbegehren für bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen überdies, dass Mitarbeiter am Klinikum durch Aussagen verunsichert worden sein sollen, wonach sie um ihre Arbeit fürchten müssten, sobald die Rückkehr zum Tarif vollzogen sei. Nach MAZ-Informationen soll es hier um die Mitarbeiter der Servicegesellschaften handeln. Im Juni hatte das Klinikum in einer Pressemitteilung geschrieben, „für die Service- und Cateringgesellschaft“ würden die „Voraussetzungen einer Umsetzbarkeit derzeit noch geprüft“.

Seit dem 1. Juni erhalten – wenn auch teils rückwirkend – die Mitarbeiter dreier Teilbereiche des zweitgrößten Brandenburger Krankenhauses das Tarifgehalt. Es handelt sich hier um das Klinikum „ Ernst von Bergmann“ selbst mit seinen 2380 Mitarbeitern, das Klinikum Westbrandenburg am Standort Potsdam (239 Mitarbeiter) und die Diagnostik GmbH (105 Mitarbeiter).

Übergabe der Unterschriften der Bürgerbegehren an den Wahlleiter Potsdams am Montag Morgen im Potsdamer Stadthaus für bessere Arbeitsbedingungen und für faire Bezahlung in der Klinikgruppe „Ernst von Bergmann“ im Januar. Quelle: Bernd Gartenschläger

Anders sieht es bei den rund 800 Kollegen aus, die in der Poliklinik, im medizinischen Versorgungszentrum oder in der Ernst von Bergmann Sozial gGmbH Dienst tun. Sie arbeiten zwar allesamt für 100-prozentige Bergmann-Tochterunternehmen, Zuschüsse sind nach EU-Recht aber nur im Zusammenhang mit stationären Behandlungen möglich und nicht, wie im Fall der Unternehmen, bei ambulanten Leistungen.

Zur Klage bereit

Für die Initiatoren der Bürgerbegehren ist die Situation nicht hinnehmbar. „Der Oberbürgermeister hat eine Rechtspflicht zum Vollzug des SVV-Beschlusses, der klar und deutlich formuliert, dass er für alle Unternehmen der Klinikgruppe die Rückkehr in den Tarifvertrag anweisen muss. Bisher ist dies gerade für den großen Betrieb der Service-Gesellschaft, wo geringfügig mehr als der Mindestlohn gezahlt wird, nicht geschehen“, heißt es in einer Mitteilung. Man sei, sagt Michael Schmid, auch zur Klage bereit. „Wir ziehen das durch“, betont er. Ein entsprechendes Schreiben sei Schubert zugegangen und nach Auskunft des Rathauses an den zuständigen Sachbearbeiter weitergegeben worden.

Die Stadtverordneten hatten Oberbürgermeister Mike Schubert Anfang Mai mit großer Mehrheit beauftragt, die Zahlung nach Tarif zunächst für die Unternehmen der Klinikumsgruppe anzuweisen, in denen die Stadt alleinige Gesellschafterin ist.

