In der Mitteilung am Montagabend klang die Botschaft der Beigeordneten und Aufsichtsratsvorsitzendes des Potsdamer Klinikums eindeutig: Abwicklung der Tochtergesellschaften des Potsdamer Klinikums oder Haustarif – und damit keine Einführung des TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) für mehr als 500 Bergmann-Mitarbeiter. Am Dienstag hingegen relativiert die Pressestelle der Stadt: Bei den von Brigitte Meier genannten Optionen Haustarif oder Abwicklung handle es sich um „nur zwei der möglichen Varianten“ für Service und Catering: „Es liegt eine klare Beschlusslage der Stadtverordneten vor.“

Politik beharrt auf Tarif für alle Teile des Klinikums

Welche weiteren Alternativen zur Einführung des TVöD noch vorliegen, erklärte das Rathaus nicht. Auch die Frage, wie Meiers Vorstoß zu den Entscheidungen der Stadtverordneten passt, blieb offen. Fakt ist aber: Die Stadtpolitik hat die Tarifrückkehr für alle Teile des Klinikums beschlossen, zudem zugesichert – sofern wirtschaftlich notwendig – Verluste aus der Tarifbezahlung mit städtischen Mitteln auszugleichen.

Deutlich ist denn auch die Reaktion auf Meiers Vorstoß – etwa aus den Reihen der Linken. „Die Umsetzung des TVöD muss auch in den Töchtern erfolgen“, erklärt der Fraktionsvorsitzende Stefan Wollenberg. „Noch immer fehlt uns allerdings das abschließende Ergebnis der Prüfung der wirtschaftlichen und rechtlichen Folgen der TVöD-Einführung. Hier müssen die Karten auf den Tisch.“

Eins dürfte allerdings schon jetzt klar sein: Die Rückkehr in den TVöD wird teuer, allein für die Tochtergesellschaften Service und Catering würden die Lohnkosten pro Jahr laut Klinikum um 3,4 Millionen Euro erhöhen. Stellt sich die Frage: Können sich Klinikum und Stadt das leisten?

Rathaus auf der Suche nach einer Gesamtstrategie

Meiers Antwort auf die Frage: Nein. Zumindest nicht, ohne in anderen Bereichen des Klinikums zu sparen – wo doch eigentlich investiert werden müsste. Vor allem in den Bereichen Hygiene, Diagnostik und Pflege besteht dringender Handlungsbedarf – das hat die Experten-Kommission zum Corona-Ausbruch im Klinikum in ihrem Abschlussbericht deutlich belegt. Also stellt Meier die Einführung des TVöD für die beiden Tochtergesellschaften in Frage, nennt als Alternativen die Abwicklung oder die Einführung eines eigenen Haustarifs.

Was ist mit einer Rückführung in die Muttergesellschaft? Im Beschluss der Stadtverordneten war die Tarifeinführung eine Option. Geprüft werden sollte zudem eine Rückführung der Tochtergesellschaften in die Muttergesellschaft. Was diese Prüfung ergeben habe, ließ das Rathaus auf Anfrage offen, erklärte lediglich, dass die Ergebnisse „in einer der nächsten Stadtverordnetensitzungen“ kommuniziert werden. Die Kommission indes kommt in diesem Punkt zu einem klaren Ergebnis: „Die Qualität der Serviceleistungen wird durch eine vollständige (Re-)Integration der Unterstützungsbereiche in den Betrieb des Krankenhauses erleichtert.“ Das Klinikum wiederum sieht in einer Rückführung „keine Vorteile“.

Das Rathaus betont indes, dass man sich an den Prüfauftrag der Stadtverordneten gehalten habe – und dass es nun gelte, die „Ergebnisse übereinander zu bringen“. Konkret: Die Empfehlungen aus dem Experten-Bericht, die Einführung des TVöD und der Vorschlag zum Klinikneubau müssten „in eine Gesamtstrategie münden“, also irgendwie finanziert werden.

Wie es in Sachen Tarif-Einführung nun weitergehen soll, will Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) im Hauptausschuss am 10. Februar zur Diskussion stellen. Dann wird er laut Stadt „einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen mit dem Prüfauftrag, insbesondere im Lichte des Berichtes der Expertenkommission machen“.

Harsche Kritik an dem Vorstoß Meiers kam auch vom Bündnis Gesunde Zukunft Potsdam, das die Rückkehr in den TVöD erstritten hatte: Die Vorgaben aus dem erfolgreichen Bürgerbegehren und dem Beschluss der Stadtverordneten seien „eindeutig“, heißt es. Alle Unternehmen der Klinikgruppe sollten „in den TVöD zurückgeführt werden“: „Auch Frau Meier ist diesem Beschluss verpflichtet.“

Inzwischen ist die Tarifeinführung für die Mitarbeiter im medizinischen und pflegerischen Bereich des Klinikums laut Stadt bereits umgesetzt, auch entsprechende Prämien seien bereits ausgezahlt worden – allerdings ohne Berücksichtigung der Berufserfahrung, wie das Bündnis wiederholt kritisiert hat.

