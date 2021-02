Potsdam

Die Potsdamer Stadtpolitik hat die Rückkehr des Klinikums in den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) im Mai 2019 beschlossen, doch nun steht dieser Schritt für die Mitarbeiter der Tochtergesellschaften Service und Catering auf der Kippe. Wie die zuständige Beigeordnete Brigitte Meier (SPD) der MAZ am Montagabend mitteilte, stehen unter den aktuellen Bedingungen zwei Optionen zur Auswahl. Erstens: die „Nichteinführung des TVöD für beide Tochtergesellschaften“. Und zweitens: eine „Abwicklung der Gesellschaften“.

Als Grund für die Überlegungen nennt Meier „die nicht vorgenommene Erhöhung des Vergabemindestlohns und den nun seit kurzer Zeit vorliegenden Bericht der Expertenkommission“. Fakt sei: Sollten die Tochtergesellschaften wie geplant in den TVöD eintreten, würden „für die Leistungen beider Tochtergesellschaften zukünftig im Schnitt 15,60 Euro netto in der Stunde anfallen“ – zu viel, so Meier.

Kein Sparkurs zugunsten der Tarifeinführung

Denn rechtlich, so die Begründung der Stadt, müssten Leistungen, die von privaten Anbieter wirtschaftlich günstiger angeboten werden, diesen auch übertragen werden. „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Leistungen der Catering und Service GmbH auf dem Markt günstiger, da Leistungsverträge innerhalb des Konzerns geschlossen werden können und somit die Mehrwertsteuer entfällt“, erklärt Meier. Wäre der Mindestlohn nun – wie angekündigt – mit 13 Euro eingeführt worden, hätten „die Kosten für die Leistungen privater Anbieter zzgl. der Mehrwertsteuer sodann durchschnittlich bei 15, 50 Euro gelegen hätten und damit nicht wesentlich unter denen der kommunalen Gesellschaften“.

Eingeführt wurde der Mindestlohn zum 1. Januar allerdings mit 10,50 Euro – und damit müsse nun geprüft werden, „ob die Leistung beider Tochterunternehmen auch mit einer Einführung des TVöD noch wirtschaftlich tragfähig erbracht werden kann, etwa indem an anderen Stellen vertretbar Einsparungen vorgenommen werden“, so Meier.

Abwicklung oder Einführung eines eigenen Tariflohns

Doch wo soll das Klinikum sparen? Tatsächlich muss das Bergmann vor allem investieren, wie zuletzt der Abschlussbericht der Experten-Kommission zum Corona-Ausbruch im Frühjahr offen gelegt hat. Im Fokus stehen dabei vor allem die Bereiche Hygiene, Diagnostik und Pflege. Damit sei ein Sparkurs zugunsten der Einführung des TVöD in den Tochtergesellschaften laut Meier „diskussionswürdig“, als Alternative „eine Abwicklung der Gesellschaften zu benennen“.

Sollte die Abwicklung der Unternehmen und die Vergabe der Leistungen an externe Dritte verworfen werden, möchte Meier eine Alternative zur Einführung des TVöD prüfen lassen. Ihre Idee: die Verhandlung eines Tariflohnes, „welcher wirtschaftlich tragfähig ist und möglichst nahe an den des TVöD heranreicht – jedenfalls so lange, wie der Brandenburgische Mindestlohn keine 13 Euro ausweist“.

So oder so: Die Mitarbeiter der beiden Tochtergesellschaften müssen nun ein zweites Mal seit der Entscheidung der Stadtverordneten um die erhoffte Bezahlung, wenn nicht gar um ihre Zukunft bangen. Zuletzt hatte Klinik-Chef Hans-Ulrich Schmidt im September angekündigt: Sollte der TVöD auch für die Tochtergesellschaften des Klinikum eingeführt werden, wären 340 von 481 Stellen in Gefahr. Eine Bezahlung nach Tarif, so hieß es damals, würde „der Servicegesellschaft in der derzeitigen Marktsituation wirtschaftlich schaden“.

Auch Klinik-Chef drohte bereits mit Entlassungen

Damit brachte Schmidt einen Teil der Stadtpolitik gegen sich auf – am Ende allerdings stand ein politischer Beschluss: Die Stadt wird – sofern es wirtschaftlich notwendig wird – die Verluste durch die Einführung des TVöD ausgleichen.

Inzwischen ist die Tarifeinführung für die Mitarbeiter im medizinischen und pflegerischen Bereich des Klinikums laut Stadt bereits umgesetzt, auch entsprechende Prämien seien bereits ausgezahlt worden. Das Bündnis „Gesunde Zukunft Potsdam“ hat indes am Montagnachmittag erneut auf die komplette Umsetzung der Forderungen des doppelten Bürgerbegehrens gedrungen und kritisiert, dass die Einführung des TVöD bisher eben nur für einen Teil des Unternehmens umgesetzt worden sei.

Von Volker Oelschläger und Anna Sprockhoff