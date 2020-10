Innenstadt

Die am Wochenende erzielte Tarifeinigung im öffentlichen Dienst betrifft rund 2500 Mitarbeiter der Potsdamer Stadtverwaltung. Das hat Rathaussprecher Jan Brunzlow am Mittwoch auf MAZ-Anfrage mitgeteilt.

Bei der Haushaltsplanung seien Tarifsteigerungen bereits berücksichtigt worden: „Wir haben im Haushalt Tarifsteigerungen eingeplant“, so der Sprecher: „Aktuell ermitteln wir, welche zusätzlichen Ausgaben durch den Tarifabschluss konkret entstehen.“

Warnstreiks auch in Potsdam

Neben der Verwaltung, zu der auch kommunale Einrichtungen wie die Stadt- und Landesbibliothek oder das Potsdam- und das Naturkundemuseum zählen, greifen die Ergebnisse der Tarifeinigung auch für Unternehmen mit städtischer Beteiligung wie das Klinikum „ Ernst von Bergmann“, die Stadtentsorgung Potsdam (Step) und die Verkehrsbetriebe in Potsdam (ViP).

Die Tarifgespräche waren von mehreren Warnstreiks begleitet, an denen sich in Potsdam unter anderem Mitarbeiter des Rathauses, der Verkehrsbetriebe und der Stadtentsorgung beteiligten.

Tarifeinigung inklusive Corona-Prämie

Laut Gewerkschaft Verdi steigen die Einkommen um 4,5 Prozent in der niedrigsten Entgeltgruppe und noch um 3,2 Prozent in der höchsten Eingruppierung. In der Pflege betrage die Steigerung 8,7 Prozent, in der Spitze für Intensivkräfte rund zehn Prozent.

Alle Beschäftigten erhielten zusätzlich noch in diesem Jahr eine Corona-Prämie, für die unteren Entgeltgruppen 600 Euro, die mittleren 400 Euro, die oberen Lohngruppen 300 Euro, für Auszubildende 225 Euro.

Das Klinikum „ Ernst von Bergmann“ arbeitet gerade an der von den Stadtverordneten beschlossenen Tarifangleichung für die Mitarbeiter. Die Einigung vom Wochenende hat darauf keinen unmittelbaren Einfluss.

Ergebnisse erst 2021 wirksam

Sprecherin Theresa Decker verweist auf MAZ-Anfrage darauf, dass die nunmehr abgeschlossenen Tarifverhandlungen Veränderungen und Anpassungen für die Beschäftigten erst ab dem 1. April 2021 vorsehen: „Die erzielte Einigung in der Tarifverhandlung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen beeinflusst die aktuell am Klinikum laufende Einführung des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) nicht.“

Sie versichert zugleich: „Das Ergebnis der Tarifeinigung wird für alle Mitarbeitenden, für die der TVöD Anwendung, findet umgesetzt werden.“ Mit Zahlen untersetzen lasse sich das aber noch nicht: „Sobald die Tarifeinigung mit allen Details für die Krankenhäuser vorliegt, können solche Berechnungen beginnen.“

Tarifanpassung rückwirkend zum 1. Juni

Gemäß Stadtverordnetenbeschluss erfolge aktuell die Tarifanpassung für die Mitarbeitenden des Klinikums Ernst von Bergmann, des Klinikums Westbrandenburg am Standort Potsdam und die Diagnostik Ernst von Bergmann rückwirkend zum 1. Juni 2020, so die Sprecherin: „Für die Servicegesellschaft und die Cateringgesellschaft erfolgen derzeit die Vorbereitungen zur Einführung des TVöD ab 1. Juni 2020.“

