Nach kontroverser Diskussion hat der Hauptausschuss am Mittwoch in nichtöffentlicher Sitzung per Testabstimmung einen sogenannten Betrauungsakt gebilligt, über den die Stadt dem kommunalen Klinikum „Ernst von Bergmann“ einen finanziellen Ausgleich für die Rückkehr zur Tarifzahlung für die nichtärztlichen Beschäftigten zusichert. Nach übereinstimmenden Angaben mehrerer Teilnehmer gab es nur eine Gegenstimme und eine Enthaltung.

Das zunächst auf zehn Jahre befristete Vertragswerk soll in der kommenden Woche von der Stadtverordnetenversammlung bestätigt werden und könnte dann Anfang Juli in Kraft treten.

Eine reguläre Abstimmung im Hauptausschuss war nicht möglich, weil sich in einem erste Schritt die Stadtverordnetenversammlung mit der Vorlage befassen muss. Das aber war aus Zeitgründen bisher nicht möglich.

Klinikum zahlt wachsenden Anteil

Nach der im Hauptausschuss vorgestellten Modellrechnung gehen Stadt und Klinikum für die nächste Zeit von einem beihilfefähigen Betrag von jährlich 10,5 Millionen Euro aus, der teils von der Stadt, teils aber auch vom Klinikum finanziert werden soll.

Der Anteil der Stadt reduziert sich von acht Millionen Euro in diesem Jahr auf 6,5 Millionen Euro im Jahr 2023, während der Anteil des Klinikums im selben Zeitraum von 2,50 auf vier Millionen Euro ansteigt.

Friederich warnt vor Überforderung

Massive Kritik kam von CDU-Fraktionschef Götz Friederich: Er finde es „frappierend, was da ausgehandelt worden ist“, sprach mit Blick auf eine Kostenbeteiligung von einer „Kröte, die das Klinikum schlucken“ soll, warnte schließlich vor einer „absoluten Überforderung des Unternehmens“.

SPD-Fraktionschef Daniel Keller hielt ihm entgegen, schon in den Vorberatungen sei „klar geworden, dass es eine Gemeinschaftsaufgabe ist“.

Die von Friederich kritisierte Vorlage sei das Verhandlungsergebnis von Stadt und Klinikums-Geschäftsführung. Er „gehe davon aus“, so Keller, „dass die Geschäftsführer die Aufgabe des Gesellschafters erkennen“.

Exner: „Die Kirche im Dorf lassen“

Der Finanzbeigeordnete Burkhard Exner (SPD) erklärte, ein Rückgriff auch auf die Gewinnrücklagen des Klinikums sei schon in der vor einem Jahr geführten Debatte um die Tarifangleichung thematisiert worden. Das Potsdamer Zuschussmodell bezeichnete er als ungewöhnlich.

90 Prozent seiner Kämmererkollegen in Deutschland sagten, so lange ein Klinikum Gewinnrücklagen habe, gebe es „gar nichts aus dem Stadthaushalt“. Man solle in dieser Diskussion „die Kirche im Dorf lassen.

Streit um Vorwurf der Unredlichkeit

Gundsätzlich sei es nicht die Aufgabe einer Kommune, Kliniken zu finanzieren, so Exner: Zuständig seien die Krankenkassen „und die Bundesländer, die die Investitionen finanzieren“ müssten. Die aber zahlten „gerade mal die Hälfte“ des ermittelten Bedarfs.

Pete Heuer (SPD) als Vorsitzender der Stadtverordneten wies den von Friederich erhobenen Vorwurf der Unredlichkeit zurück. Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke) erinnerte: „Wir sind in Deutschland die einzige Kommune, die diesen Weg geht.“

Exner verwies nicht zuletzt darauf, dass die Stadt selbst mit einem Corona geschuldeten Fehlbetrag von bis zu 40 Millionen Euro selbst Schwierigkeiten haben. Auch die für 2022 vorgesehenen acht Millionen Euro von der Stadt seien „kein Pappenstiel“.

Drei Millionen Euro aus Rücklage der Stadt

Laut Vorlage kann der städtische Anteil schon in diesem Jahr nur in Höhe von rund fünf Millionen Euro über Umschichtungen im Stadthaushalt aufgebracht werden. Es werde Einschnitte geben müssen, sagte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) im Hauptausschuss.

Drei Millionen Euro des Zuschusses für 2022 müssen aus der rund 190 Millionen Euro starken Rücklage Potsdams finanziert werden, die in den besseren Vorjahren zur Sicherung von Investitionen etwa in die Bildungs- und Verkehrsinfrastruktur der wachsenden Stadt angespart wurden.

Ähnlich sieht die Rechnung für die kommenden Jahre aus.

Die anwesenden Klinikums-Geschäftsführer Hans-Ulrich Schmidt und Tim Steckel folgten der Diskussion im öffentlichen Teil der Sitzung ohne Wortmeldung.

Das Klinikum seinerseits ist angehalten, für seinen Eigenanteil ebenfalls an seine Rücklagen zu gehen. Laut Stadt verfügte der Krankenhaus-Konzern Ende 2019 über eine Gewinnrücklage von 55,34 Millionen Euro.

Klinikum greift Millionen-Rücklage an

Nach einem negativen Jahresergebnis im Jahr 2020 unter anderem durch erste Tarifangleichungen und Auswirkungen der Corona-Pandemie seien davon aktuell noch 44,96 Millionen Euro verfügbar. Für das Klinikum gelte damit wie für die Stadt, „dass nunmehr Rücklagen aufzubrauchen sind, die in guten Jahren erwirtschaftet wurden“.

Mittelfristig setzen Stadt und Klinikum auf eine Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Krankenhausfinanzierung durch Bund und Land und damit eine bessere Finanzausstattung, die es dem Klinikum ermöglicht, die tarifgerechte Bezahlung der Mitarbeiter ohne Beihilfen des Gesellschafters zu finanzieren.

Stadt setzt auf Bund und Land

„Wir gehen davon aus, dass das Klinikum nach zehn Jahren ohne städtische Bezahlung laufen wird“, sagte die Gesundheitsbeigeordnete und Klinikums-Aufsichtsratsvorsitzende Brigitte Meier (SPD): „Wir wissen, dass das System der Krankenhaus-Finanzierung nicht ausreichend ist.“

Die Stadtverordneten hatten vor einem Jahr unter dem Eindruck eines erfolgreichen Bürgerbegehrens und der ersten Folgen der Corona-Pandemie die Tarifrückkehr für alle nichtärztlichen Beschäftigten des Klinikums beschlossen.

Von Volker Oelschläger