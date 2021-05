Tariflohn für Klinik-Mitarbeiter: Potsdam erhöht Zuschuss ans Bergmann-Krankenhaus 

Potsdam

Die Stadt Potsdam und das kommunale Klinikum „Ernst von Bergmann“ (EvB) haben sich auf die künftigen Zuschüsse aus dem Haushalt der Stadt geeinigt, die eine Tarifbezahlung aller Beschäftigten ermöglichen soll. Damit könnten auch die mehr als 500 Beschäftigten der klinikeigenen Catering- und Servicegesellschaften rückwirkend ab 1. Juli 2020 nach dem Tarif für den öffentlichen Dienst (TVöD) bezahlt werden. Die Stadtverordneten sollen den sogenannten Betrauungsakt, der diese staatliche Beihilfe rechtlich erst möglich macht, bereits im Juni beschließen.

Öffentliche Hilfe auf heißem Krankenhausmarkt

In diesem Vertrag sind konkrete „Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“ (Dawi) aufgelistet, die im umkämpften Krankenhausmarkt durch die öffentliche Hand auch nach dem strengen EU-Beihilferecht subventioniert werden dürfen. Darunter zählt die gesamte medizinische Versorgung und direkt damit zusammenhängende Kosten, wie Personalwirtschaft. Der maximale Betrag, den die Stadt auf Grundlage dieser Rechnung ausgleichen könnte, liegt bei 10,5 Millionen Euro im Jahr.

Potsdams Gesundheitsbeigeordnete Brigitte Meier (SPD). Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Vereinbarung, die von der Gesundheitsbeigeordneten Brigitte Meier (SPD) am Dienstag vorgestellt wurde, geht davon aus, dass die Landeshauptstadt dem EvB aber nur teilweise beim Ausgleich des wirtschaftlichen Defizits hilft. 2020 fließt gar kein Geld und auch für 2021 sollen nicht der volle mögliche Betrag, sondern nur acht Millionen Euro Beihilfe von der Stadt an ihr Klinikum gehen.

Vereinbarung unter „Schmerzen“

„Der Kämmerer und Klinik-Geschäftsführung haben sich sehr bewegt und die gegenseitigen Schmerzen gesehen“, so Meier. Vereinbart ist deshalb, dass das Klinikum aus eigener Kraft einen jährlich wachsenden Beitrag zum Defizitausgleich leisten wird, während der Zuschuss der Stadt allmählich sinkt. Dafür wird das Klinikum auf seine Gewinnrücklage zurückgreifen. 2023 sinkt die städtische Beihilfe auf 7,65 Millionen Euro und 2023 auf 6,5 Millionen Euro. „Wir gehen davon aus, dass das EvB nach zehn Jahren ohne städtische Bezahlung laufen wird“, sagt Brigitte Meier.

Mit Klagen von privaten Klinikbetreibern gegen die millionenschwere öffentliche Unterstützung der Stadt für ihr eigenes Klinikum rechnet Meier nicht, dies sei „unwahrscheinlich“, da solche Beihilfen gerichtsfest und anerkannt seien. „Man streitet sich eher um einzelne Leistungen. Vor einigen Jahren wären Dienstwohnungen womöglich noch keine Dawi-Leistungen gewesen, „in Zeiten von Fachkräftemangel sieht das aber schon wieder anders aus“, so Meier.

Politische Mehrheit vorab gesichert

Die politische Mehrheit für diese finanzielle Beihilfe steht anscheinend. Am Montag hat die Verwaltung die Vorlage in den Fraktionen vorgestellt. „Ich sehe die Mehrheit. Aber es wird kritische Nachfragen geben, was es bedeutet, wenn sich die politischen Rahmenbedingungen nicht ändern“, sagt die Beigeordnete. Denn offen ist vor allem, was langfristig nach 2023 passiert.

„Das ist maßgeblich abhängig davon, wie sich die Krankenhausfinanzierung in Deutschland entwickelt“, sagt Meier, „die Hoffnung ist, dass durch die Pandemie deutlich geworden ist, dass gerade jetzt Unikliniken und kommunale Kliniken deutlich besser vergütet werden müssen.“

Was sind die Kernaufgaben des Krankenhauses?

Ohne Änderungen der politischen Rahmenbedingungen und der Zuschüsse von Bund und Land an das Krankenhaus müsste die Stadt als Klinik-Gesellschafter langfristig entscheiden, was dessen Kernaufgaben seien. Meier sieht darin beispielsweise unbedingt die unterfinanzierten medizinischen Leistungen wie Kindernotaufnahme oder die Kinderpsychiatrie. Ob auch die Catering-Leistungen dazugehören oder solche Tochterfirmen dann abgewickelt werden, sei „eine politische Entscheidung“.

Sie selbst ist angesichts der durch die Corona-Pandemie erstarkten Debatte über die Finanzierung des deutschen Gesundheitssystem aber hoffnungsfroh: „Die Debatte tobt und alle haben in der Pandemie erkannt, dass es eine gewaltige Schieflage gibt. Experten gehen davon aus, dass sich etwas ändert“.

Von Peter Degener