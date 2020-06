Innenstadt

Die Gewerkschaft Verdi kritisiert die laufenden Verhandlungen zur Tarifrückkehr für rund 1800 nichtärztliche Beschäftigten des Klinikums „ Ernst von Bergmann“ in Potsdam und mehrerer Tochtergesellschaften.

Anders als für die Beschäftigten des Rettungsdienstes im Landkreis Elbe-Elster im Jahr 2014 und des städtischen Klinikums in Brandenburg ( Havel) Anfang 2020 solle die Rückkehr in den Tarifverbund des öffentlichen Dienstes (TVöD) nicht per Überleitungstarifvertrag, sondern mit jedem Beschäftigten einzelvertraglich geregelt werden, so Verdi.

Ein Nachteil sei, dass bisherige Beschäftigungszeiten nicht angerechnet, alle Mitarbeiter wie neu eingestellte Beschäftigte eingestuft würden. Verdi fordere die Aufnahme von Tarifverhandungen für einen Überleitungsvertrag, heißt es in einem der MAZ vorliegenden Schreiben an die Potsdamer Stadtverordneten.

Die Stadtverordnetenversammlung hatte Anfang Mai für die nichtärztlichen Beschäftigten des kommunalen Klinikums und aller 100-prozentigen Tochtergesellschaften zum TVöD zum 1. Juni beschlossen. Die Politiker übernahmen damit eine zentrale Forderung des erfolgreichen Bürgerbegehrens für eine faire Bezahlung am Klinikum.

Mittlerweile hat das Klinikum allerdings klargestellt, dass eine komplette Umsetzung nicht möglich sei. Ende Mai wurden die Mitarbeiter von der Geschäftsführung via Intranet informiert, dass die beschlossene Entgeltanpassung nicht zum Termin umsetzbar sei, später allerdings rückwirkend zum 1. Juni gezahlt werden solle.

Später folgte die Mitteilung der Stadt als Gesellschafter, dass der Beschluss nicht für alle Tochtergesellschaften umsetzbar sei.

Pete Heuer ( SPD) als Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung erklärte am Mittwoch auf MAZ-Anfrage: „Ich habe Verständnis für die bestehenden Schwierigkeiten bei der Überleitung.“

Gerade einzelvertragliche Regelungen böten aber „meines Erachtens die Chance, Detailfragen einvernehmlich und in Anlehnung an den TVöD zu regeln“, so Heuer: Entscheidend sei, dass die Beschäftigten „gegebenenfalls auch rückwirkend in den Genuss der tariflichen Vereinbarungen kommen“.

Stefan Wollenberg als Fraktionsvorsitzender der Potsdamer Linken hingegen erklärte: „Wir erwarten eine vollständige, zügige und rechtssichere Umsetzung des SVV-Beschlusses zur Rückkehr in den TVöD. Dazu ist aus unserer Sicht ein Überleitungs-Tarifvertrag der richtige Weg.“

Einzelvereinbarungen so Wollenberg, führten „nicht nur zu einem wesentlich höheren Zeitbedarf bei der Umsetzung, sie führen auch zu weiteren Rechtsunsicherheiten und Mißtrauen bei den Beschäftigten“. Die Linke plädiere „für ein klares Verfahren“.

Von Volker Oelschläger