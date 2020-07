Babelsberg

Ein 44-Jähriger hat offenbar in der Rudolf-Breitscheid-Straße mehrere Taschendiebstähle begangen. Am Freitagmorgen gegen 2 Uhr bemerkte eine Personengruppe, dass jemand Gegenstände aus ihren Rucksäcken entwendete. Als die Gruppe den Mann darauf und auf ein ebenfalls fehlendes Fahrrad ansprach, soll der Verdächtige ein Messer hervorgeholt und damit gedroht haben, bevor er den Tatort verließ. Verletzt wurde niemand. Polizisten konnten den betrunkenen Nepalesen in der Nähe stellen. Die Beamten nahmen Anzeige auf und brachten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam.

Von MAZonline