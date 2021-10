Potsdam

Die Straßenverkehrsbehörde und die Stadt Potsdam haben einen Antrag des Potsdamer-Taxiverbandes zurückgewiesen, in dem neue und auch teurere Tarife gefordert werden.

„Seitens des Antragsstellers wurde für nahezu alle Tarifmerkmale eine Erhöhung der Entgelte beantragt. Für diese Ansätze müssen die Begründungen konkretisiert werden“, heißt es von der Stadt auf eine MAZ-Anfrage.

Das stößt auf Kritik

Seit Mai hat die Stadtverwaltung den Antrag vorliegen. In Potsdam kämpft die Taxi-Genossenschaft mit strukturellen Problemen. Vor allem geht es um fehlenden Nachwuchs. Es komme kaum mehr Personal nach, sagt Detlef Baatz, geschäftsführender Vorstand der Genossenschaft. Ein Grund sei, dass der Beruf aufgrund des niedrigen Einkommens unattraktiv für Neulinge sei.

Eingereicht wurde der Antrag vom Taxiverband, in der Erstellung wirkte die Genossenschaft aber mit. Dass der Antrag nun abgewiesen wurde, stößt bei Detlef Baatz auf Kritik. So wolle man eine Präzisierung des Antrags, wie es die Stadt fordert, voraussichtlich noch in dieser Woche ablehnen. „Wir wollen, dass es grundsätzlich so bleibt und im Frühjahr die Stadtverordneten darüber entscheiden“, sagt er.

Grund sei, „dass der Antrag immer noch unter dem liegt, was es eigentlich bräuchte, um wirtschaftlich zu arbeiten“, sagt Detlef Baatz. Alleine die Energiekosten seien in den vergangenen Jahren immens gestiegen. Zudem werde es künftig womöglich einen höheren Mindestlohn geben.

Taxiverband widerspricht der Stadt

Auch beim Potsdamer Taxiverband stößt der Vorgang auf Kritik. So widerspricht Ralf Günther, er ist im Vorstand des Verbandes, der Darstellung der Stadt, dass „für nahezu alle Tarifmerkmale eine Erhöhung der Entgelte beantragt“ wurde. Ihm zufolge ist in dem Antrag lediglich der Tarif für Großraumtaxis erhöht worden.

„Die Stadt müsste den Mut und die Courage haben, unseren Antrag stattzugeben, damit wir wirtschaftlich arbeiten können“, sagt Ralf Günther. Für die Bewertung des Antrags hat die Stadt ein externes Taxigutachten erstellen lassen, das laut eines Sprechers im Mai diesen Jahres fertiggestellt wurde. „Bei der Untersuchung wurde die Entwicklung der Jahre 2015 bis 2018 berücksichtigt und Empfehlungen für zukünftige Jahre getroffen“, sagt ein Sprecher der Stadt.

Unklar bleibt, wie es weitergeht

Zu den Kriterien würden beispielsweise etwa Kraftstoffpreise, Versicherungen und Lohnkosten zählen. 2019 sei mit der Erstellung des Gutachtens begonnen worden. Laut Stadt würden auch künftige Entwicklungen eine Rolle in dem Taxigutachten spielen. Das sieht Detlef Baatz jedoch anders.

„Es ist für mich unverständlich, dass ein Taxigutachten von 2019 über den aktuellen Antrag entscheidet“, sagt er. Auch deshalb wolle man den Antrag nicht verändern. Indes weiß die Stadt davon noch nichts. Angesprochen darauf, wie es weitergeht, insofern der Antrag nicht nachgebessert werde, sagt ein Sprecher der Stadt: „Wir gehen davon aus, dass sich diese Frage nicht stellen wird, da seitens des Antragsstellers die kurzfristige Einreichung des Antrags bereits wiederholt angekündigte wurde.“

Von Steve Reutter