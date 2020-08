Potsdam

„Close up“ nennt man beim Film eine Einstellung, bei der die Kamera ganz nah ran geht. Jedes Detail ist dann zu erkennen – wenn es gut geht, jede Emotion, die hinter der Fassade eines Gesichtes verborgen ist. Das Gegenteil ist die Totale. Mit einem „Zoom out“ wird der große Zusammenhang deutlich. Im Idealfall sieht man dann, was das große Ganze zusammenhält.

„Close up/Zoom out“ heißt eine Video-Tanzperformance des internationalen Künstlernetzwerkes TeatreBlau, die am Freitagabend bei den Schirrhofnächten im Potsdamer T-Werk Premiere haben wird.

Nahaufnahme und Totale sind hier allerdings nicht allein als optische Perspektiven gemeint. TeatreBlau geht es um mehr, um das Erforschen historischer Langzeitwirkungen. Ganz konkret: um die Erfahrung von Diktatur. Und wie sich die totale Macht tief in die Psyche eines Menschen hineinfrisst.

Die chilenische Tänzerin Andrea Cruz, interviewt das Publikum. Quelle: Detlev Scheerbarth

Ein ziemlich ambitionierte Projekt. Das weiß auch Katja Lebelt, die künstlerische Leiterin, die seit zwei Wochen mit dem Ensemble in Potsdam probt. „Wir wollen keine Allgemeinplätze bieten, sondern die konkrete Erfahrung von Angst in einer Diktatur vermitteln“, sagt Lebelt. Und das mit tänzerischen Mitteln.

Drei Tänzer, drei Diktaturen

Im Zentrum der Aufführung stehen deshalb drei Tänzer, die selbst in ihrem Leben mehr oder weniger mit einer Diktatur zu tun hatten. Jol Alholo wurde 1987 in Damaskus geboren und ist ein Kind des Assad-Regimes. „Du lernst von klein auf den Menschen zu misstrauen, weil dein Nachbar ein Spitzel sein könnte“, sagt er. Heute lebt Jol Alholo in Rotterdam. Marc de Pablo Pigem wurde 1975 geboren, als das Franco-Regime in Spanien endlich verschwand. Doch der Bürgerkrieg, der den Diktator an die Macht brachte, spaltete seine Familie in politische Gegner.

Und Andrea Cruz war fünf Jahre alt, als ihre Eltern in Chile heimlich den verbotenen Oppositionssender „Radio Moskau“ hörten. Eine lebensgefährliche Angelegenheit zu Zeiten Pinochets. Aber für das Kind war es immer ein Fest, wie sie sich erinnert, „weil die ganze Familie dafür einmal die Woche zusammenkam.“

Bitte lächeln für ein Selfie: Tänzer Jol Alholo, Andrea Cruz, Marc de Pablo Pigem (v.l.). Quelle: Detlev Scheerbarth

Überhaupt: „Radio Moskau“ ist eine der Schlüsselszenen in der multimedialen Aufführung von TeatreBlau. Denn sie holt die Geschichte in die Gegenwart. Während die Chilenin auf der Bühne versucht, den beiden Jungs von damals zu erzählen, von ihren Ängsten und Hoffnungen, spielen die lieber mit ihren Handys und fabrizieren Selfies. Alles eben irgendwie verdammt lange her, was Oma da vom Krieg erzählt...

Es sind genau diese Spannungen zwischen jetzt und damals, zwischen persönlicher Erfahrung und der Gewalt der Verhältnisse, die Katja Lebelt mit dem Stück anschaulich machen will. Dafür hat das Ensemble in den vergangenen Wochen mit Potsdamern Interviews geführt – über ihr Leben, ihren Alltag, ihre Wünsche. Denn Lebelt fragt sich selbst, die Tänzer und das Publikum danach, wie weit wir heute eigentlich von diktatorischen Verhältnissen entfernt sind.

Potsdamer Jugendliche reden über Freiheit

Auf Bildschirmen wird deshalb im Hintergrund eingeblendet, dass es derzeit weitweit 32 lupenreine Diktaturen gibt oder wie lange sich die Regime in Deutschland, Spanien, Argentinien, Chile oder der DDR an der Macht hielten (Zoom out). Ein andere Schirm lässt dagegen Jugendliche aus Potsdam in Interviews erzählen, was sie mit dem Wort Freiheit anfangen können (Close up).

Davor bewegen sich drei Körper mal zielbewusst und selbstbestimmt, mal wie Getriebene von ungekannten Mächten. Mal sieht es aus wie eine Folterszene, dann wieder wie ein Hauch von Zärtlichkeit. Marschieren sie nun zum Kriegseinsatz oder erinnern die Bewegungen eher an eine Demonstration für die Freiheit? Drei Körper, die sich ineinander verhaken, umgarnen, sich abstoßen – sie erzählen ihre individuellen Geschichten. Die Übergänge zwischen Selbst- und Fremdbestimmung sind eben fließend.

Die chilenische Tänzerin Andrea Cruz und der syrische Tänzer Jol Alholo bei den Proben. Quelle: Detlev Scheerbarth

Dass dieses energiegeladene und zugleich hochsensible Stück nun in Potsdam gezeigt werden kann, hätte Katja Lebelt vor zwei Monaten selbst kaum geglaubt. Die ersten Recherchen und Proben begannen auf Mallorca zur Hochzeit der Corona-Epidemie in Spanien. Mehr als vier Menschen durften sich nicht auf einmal treffen. Regisseur Arne Pohlmeier saß in London, ein Tänzer, Jol Alholo, in Rotterdam.

Internationales Künstlernetzwerk TeatreBlau ist ein internationales Künstlernetzwerk mit Sitz in Potsdam. Die 17 Mitglieder stammen aus Deutschland, Großbritannien, Spanien, Argentinien, Syrien und Österreich. Mallorca ist der zweite Standort des Ensembles. Der Name soll auf den multinationalen Charakter von TeatreBlau hinweisen, denn blau heißt auch auf mallorquinisch „blau“. Gegründet wurde TeatreBlau von der Szenografin Katja Lebelt. Katjal Lebelt hatte 2008 die Lehnschulzen Hofbühne Viesen in Rosenau ( Potsdam-Mittelmark) ins Leben gerufen und war bis 2017 künstlerische Leiterin am Brandenburger Theater. Heute arbeitet sie parallel auf Mallorca und in Brandenburg. Die Performance „Close up/Zoom out“ hat am Freitag, dem 7. August um 19.30 Uhr im Potsdamer T-Werk Premiere. Weitere Aufführungen: Sonnabend, 8. August um 17 Uhr und um 19.30 Uhr. Karten unter www.t-werk.de. Aufgrund der Corona-Abstandsregelungen gibt es pro Vorstellung nur 40 Plätze.

Katja Lebelt, diie künstlerische Leiterin des internationalen Künstlernetzwerkes TeatreBlau. Quelle: Detlev Scheerbarth

Das internationale Team musst per Videoschalte probieren. Deshalb sind es nun auch drei Tänzer. Ursprünglich war das Ganze als Paar-Performance geplant. Doch Andrea Cruz konnte ohne ihren syrischen Partner nicht proben. Deshalb musste der spanische Kollege Marc de Pablo Pigem aushelfen. Nun stehen sie in Potsdam zu Dritt vor dem Publikum.

Das Ganze ist eine riesige Versuchsanordnung“, sagt Katja Lebelt. Ein Experiment eben – und nicht nur aufgrund der schwierigen Probensituation zu Anfang, sondern auch, weil sich TeatreBlau ein brisantes Thema vorgenommen hat: Wie anfällig sind Demokratien für autoritäre Politikangebote? In Potsdam wird das Stück am Wochenende dreimal zu sehen sein. Danach wandert das Ensemble weiter nach Frankfurt (Oder).

Von Mathias Richter