Potsdam

In Potsdam haben Betrüger mit einer neuen Masche Geld erbeutet. Ein Unbekannter gaukelte einem in der Innenstadt lebenden Mann über den Messengerdienst Whatsapp vor, sein Sohn zu sein, dessen Handy defekt sei. Der Anrufer erklärte, er müsse nun mit dem Handy eines Freundes schreiben und in kürzester Zeit dringende Überweisungen tätigen. Da er aber wegen des defekten Handys seine BankingApp nicht nutzen könne, bitte er seine „Eltern“, diese Überweisungen durchzuführen. Die Betrogenen veranlassten zwei Zahlungen auf das angegebene Konto. Als sie den Betrug bemerkten, waren mehr als 2000 Euro verloren.

Von MAZonline