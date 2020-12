Potsdam

An 365 Tagen im Jahr ist die Telefonseelsorge rund um die Uhr für Potsdamerinnen und Potsdamer da – kostenfrei, anonym, kompetent, verschwiegen. Was treibt die Anrufer in Zeiten der Coronavirus-Pandemie besonders um? Wie verändert die Pandemie die Arbeit bei der Telefonseelsorge? Und wie geht es den Seelsorgenden? Darüber spricht Beate Müller, die Leiterin der Telefonseelsorger Potsdam, im MAZ-Interview.

Die Coronavirus-Pandemie ist ein Stresstest für uns alle – spüren Sie das auch bei der Telefonseelsorge Potsdam?

Beate Müller: Das spüren wir auf jeden Fall. Schon im Frühjahr war das deutlich. Das Besondere für alle ehrenamtlich beratenden Seelsorger ist bei diesem Thema, dass sie selber auch damit zu tun haben. Bei anderen Gesprächen ist es ja oft so, dass man gut in Distanz sein kann. Aber wenn man wie jetzt selber in irgendeiner Form betroffen ist, dann ist es noch einmal besonders wichtig, eine klare Haltung zu haben und für den Anrufenden da zu sein.

Wie viele Anrufe bekommt die Telefonseelsorge Potsdam normalerweise – und wie viele sind es im Moment?

Wir können das schlecht messen. Unser Telefon klingelt immer – das heißt, es gibt kein Mehr, sondern es gibt einen unverändert durchlaufenden Bedarf. Ich kann nur die Hintergrundzahlen abfragen und die hatten sich im Frühjahr zu Spitzenzeiten um 35 Prozent erhöht. Wir im Dienst spüren das nicht – wir merken es nur, wenn Anrufer sagen, es hat lange gedauert, durchzukommen.

Wie lange dauert ein Anruf in etwa?

Das ist auch sehr unterschiedlich. Es gibt ganz kurze Anrufe, das können mal fünf Minuten sein, wenn jemand zum Beispiel doch merkt, dass er über das Thema noch nicht sprechen will. Es gibt auch Anrufe, die dauern eine oder anderthalb Stunden. Der Schnitt für ein Gespräch ist etwa eine halbe Stunde.

Ist Corona das beherrschende Thema?

Nach wie vor haben wir es mit einer Mischung zu tun. Es gibt Dienstzeiten, in denen Corona das stärkste Thema ist – das hat in den letzten Wochen wieder zugenommen. Es gibt aber auch ganz viele Anrufe, bei denen Corona nicht benannt wird oder nur im Hintergrund eine Rolle spielt. Es gibt auch noch eine Vielzahl von Alltagsthemen, die die Menschen bewegen.

Corona verstärkt depressive Gefühle

Und in Verbindung mit Corona? Welche Sorgen überwiegen da?

Das Thema Einsamkeit hat sehr zugenommen – alles, was mit den sozialen Einschränkungen zu tun hat. Das trifft die Menschen, die sich eh schon allein fühlen oder wenige Kontakte haben. Und das Thema psychische Erkrankungen ist weiterhin stark. Menschen, die zum Beispiel mit Depressionen leben müssen, fühlen sich im Moment noch stärker eingeengt oder andere erleben auch psychische Veränderungen bei sich, dass etwa Panik und Ängste noch viel größer sind. Diese Anrufer haben wir mit und ohne Corona – wir spüren aber, dass sie seelisch am meisten leiden.

Haben Sie den Eindruck, dass nun auch Menschen anrufen, die bisher den Eindruck hatten, Probleme selbst lösen zu können?

Ja, auf jeden Fall. Das sind oft Menschen, die Angst um ihre Angehörigen haben. Menschen, die bisher gut vernetzt waren in ihrer Familie, die nun spüren, dass es Auswirkungen hat, wenn kein körperlicher und direkter emotionaler, kein Besuchskontakt mehr da ist. Auch Menschen mit Existenzängsten melden sich jetzt verstärkt. Menschen mit einer diffusen Sorge: Was wird nun eigentlich? Was hat das für Auswirkungen? Wie wird es in einem halben Jahr sein? Viele Anrufer haben Angst, sich anzustecken, das gesundheitlich nicht zu verkraften. Auch Ärger ist ganz viel dabei – Ärger über die ganze Situation, Ärger über Menschen, die sich nicht an die Hygieneregeln halten. Wir haben auch Anrufende, die die Regelungen an sich anzweifeln – auch diese Auseinandersetzungen führen wir am Telefon, aber man muss gut aufpassen und aufmerksam sein, in die Diskussion nicht mit einzusteigen. Diese Anrufenden kann Telefonseelsorge wenig entlasten, da können die Seelsorgenden zuhören und die Menschen stärken, den Blick zu erweitern und nicht auf ihrer Sicht zu beharren.

Beate Müller ist Leiterin der Telefonseelsorge Potsdam. Quelle: dpa

Wie genau kann die Telefonseelsorge helfen?

Allein im Zuhören liegt schon viel Entlastung. Unsere Telefonseelsorger bemühen sich, die Menschen in der Situation aufzunehmen, in der sie anrufen, zu spüren, wie es ihnen geht, sie ein Stück zu begleiten, indem sie erzählen können und dadurch beruhigter werden. Wenn es gewünscht ist, geben wir Hinweise, welche anderen konkreten, pragmatischen Unterstützungsmöglichkeiten es gibt. In erster Linie geht es uns aber um die emotionale Entlastung und Sortierung – darum, das Licht am Ende des Tunnels für den Augenblick, der uns in den Minuten des Telefonats möglich ist, wieder aufleuchten zu lassen. Das ist es, was wir bieten können, denn die Situation an sich können wir nicht ändern – wir können nur daran arbeiten, dass die Anrufer innerlich wieder ein Stückchen stabiler oder beruhigter sind.

Wir alle wisse nicht, wann sich die Lage normalisiert. Was raten Sie denn einem Anrufer, der eben doch kein Licht am Ende des Tunnels sieht?

Es geht grundsätzlich immer darum, die Ressourcen des Anrufers auszuloten. Mit einem Außenstehenden am Telefon haben viele Anrufer eine größere Chance sich darauf zu besinnen, was sie brauchen, dass es ihnen wieder besser geht: Gibt es jemanden, den sie anrufen können? Gibt es Kontakt zu einer Beratung oder bereits zu einer therapeutischen Begleitung? In Krisensituation sieht man oft nicht mehr nach rechts und links – den Blick wieder zu öffnen, das ist die Chance, die wir als Telefonseelsorger haben. Die Bereitschaft der Anrufenden ist die Voraussetzung – das ist manchmal nicht der Fall. Dann müssen wir es auch aushalten, dass an dieser Stelle keine Veränderung möglich ist in diesem Moment des Gespräches, und darauf vertrauen, für den Augenblick getan zu haben, was uns möglich war. Und man kann anbieten: Sie können uns jederzeit wieder anrufen!

Telefonseelsorger müssen lernen, die eigenen Gefühle zu reflektieren

Wie schützen sich die Mitarbeiter selbst vor einer emotionalen Krise?

Eine gute Grundlage schafft die Ausbildung, die alle unsere Telefonseelsorger absolvieren. Dabei lernt jeder einzelne, auf seine Grenzen zu achten – dass er also nach einem Telefonat spürt, wie es ihm gerade geht, warum ihn etwas anficht oder stark berührt. Das ist der erste Schritt zu reflektieren. Es gibt aber auch immer die Möglichkeit, sich selber Unterstützung und Entlastung zu holen und jemand anderes – in dem Fall mich – anzurufen oder auch bei der Dienstübergabe mit dem nächsten Kollegen zu sprechen und möglichst viel vor Ort zu lassen und nicht belastet nach Hause zu gehen. Alle Ehrenamtlichen haben die Möglichkeit, eine Supervision sowohl in der Gruppe als auch einzeln zu erhalten. Das ist einer der wichtigsten Punkte in der Begleitung der Ehrenamtlichen – dass sie sich nicht allein fühlen und jederzeit wissen, wo sie sich Unterstützung holen.

Weshalb ist es so wichtig, dass die Menschen, die bei der Telefon-Seelsorge tätig sind, anonym bleiben?

Anonymität und Verschwiegenheit sind das höchste Gut in der Telefonseelsorge. Sie sind für viele Anrufende wichtige Voraussetzung zum Hörer zu greifen, es gibt ihnen Vertrauen, offen über ihre Fragen und Nöte zu sprechen. Für die Seelsorgende ist es ein Dienst im Verborgenen, wir wissen nicht, wer aus unserem Umkreis die Telefonseelsorge nutzt und anruft – das könnte durchaus eine Einschränkung sein, wenn ich weiß, XY arbeitet mit. Die Telefonseelsorge soll ein offenes, wertfreies, für alle erreichbares Angebot sein. Dafür ist die Anonymität eine wichtige Grundlage – für Unvoreingenommenheit.

Kein Homeoffice für die Telefonseelsorger

Arbeiten Ihre Kollegen inzwischen wegen der Pandemie von zu Hause?

Nein, das ist gar nicht erlaubt. Ein Grund: Wenn ich meinen Dienst an einem Ort tue, an dem alles eingerichtet ist, was ich brauche, dann kann ich die Themen auch gut dort lassen. Wenn ich das Telefon zu Hause habe, habe ich die Themen zu Hause am Küchentisch oder am Schreibtisch oder im Wohnzimmer. Dann habe ich keine Dienstübergabe, habe keine Chance, die Arbeit wegzulegen. Gerade jetzt, in dieser Zeit, haben die Ehrenamtlichen, die ihren Dienst tun, meinen allergrößten Respekt. Sie machen sich auf den Weg, sie fahren zum Teil mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das auch mit den Themen, die man in sich hat – die Ängste um die eigene Mutter, den Partner, die Kinder. Und trotzdem schaffen sie es zu sagen: Ich bin da, ich bin offen, ich widme mich den Anrufenden. Es gibt nur wenige, die jetzt Abstand vom Dienst halten. Da sage ich voller Respekt und Wertschätzung: Danke!

Können Sie sich an eine ähnlich herausfordernde Zeit für die Telefonseelsorge erinnern?

Nicht in der Breite. Es gab immer mal Spitzen. Zum Beispiel war die Aufnahme von Flüchtlingen vor ein paar Jahren auch deutlich spürbar. Aber das ist nicht zu vergleichen mit den jetzigen, die gesamte Gesellschaft durchziehenden Herausforderungen.

Was wünschen Sie sich von Politikern, Virologen und anderen Experten?

Ich wünsche mir in dieser Zeit, den deutlichen Zusammenhalt aller zu spüren. Dass politische Differenzen in Bezug auf die Pandemie in den Hintergrund treten und alle an einem Strang ziehen, dass da eine Aufmerksamkeit für die Gruppen da ist, die extrem betroffen sind, dass die finanzielle Unterstützung, die beeindruckend ist, auch tatsächlich die Menschen erreicht, die sie brauchen. Auch das hören wir am Telefon oft: Wie schwer und mühsam es ist, an das Geld zu kommen. Es ist sicherlich schwer,eine Balance zu finden zwischen Transparenz der aktuellen Situation und nicht zu viel Angst zu schüren.

Und was wünsche Sie sich für die Telefonseelsorge?

Die Telefonseelsorge ist aus der Beratungslandschaft nicht wegzudenken, unser Angebot ist wichtig und für jeden erreichbar. Damit das so bleiben kann, brauchen wir die finanzielle Unterstützung der ökumenischen Träger und des Landes Brandenburgs angepasst an den Bedarf zur Erhaltung der Qualität unseres Angebotes. Das wurde in diesen besonderen Zeiten der Mehrbelastung umso deutlicher. Die Anerkennung, Wertschätzung und Unterstützung der Ehrenamtlichen für ihr Engagement im Verborgenen kann nicht hoch genug sein. Wir freuen uns sehr, wenn Menschen sich ehrenamtlich engagieren oder die Arbeit und das Angebot der Telefonseelsorge mit Spenden unterstützen möchten.

Seelsorge rund um die Uhr Die Telefonseelsorge Potsdam gibt es seit 1994. Sie befindet sich in ökumenischer Trägerschaft von Erzbistum, Evangelischer Landeskirche, Caritas und Hoffbauerstiftung. Derzeit arbeiten 125 Ehrenamtliche bei der Telefonseelsorge. Sie nehmen rund 20.000 Anrufe im Jahr entgegen. Mit nur anderthalb hauptamtliche Stellen sei die Personaldecke sehr dünn. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr unter 0800/1 11 01 11 und 0800/1 11 02 22 zu erreichen.

Von Nadine Fabian