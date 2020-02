Neuer Forschungsstandort an der B2

Teltower Vorstadt

Der Wissenschaftspark „ Albert Einstein“ auf dem Telegrafenberg soll umfangreich erweitert werden. Dabei hat die Stadtverwaltung große Flächen beiderseits der Michendorfer Chaussee, der Bundesstraße 2, im Blick, wie Potsdams Wirtschaftsförderer Stefan Frerichs am Donnerstag bekannt gab.

Mehrere Flächen stehen zur Erweiterung bereit

Westlich baut bereits der Deutsche Wetterdienst DWD seine neue Potsdamer Niederlassung. Östlich der Michendorfer Chaussee existiert eine gut fünf Hektar große Fläche, die größtenteils versiegelt und mit leerstehenden Gebäuden bebaut ist. Das Areal gehört mehreren Privateigentümern, die auch bereits im Gespräch mit der Stadt sind, wie Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) am Freitag auf MAZ-Anfrage bestätigt hat.

Auch hinter dem alten Landtag auf dem Brauhausberg und am einstigen Landesumweltamt in der Albert-Einstein-Straße stehen noch Flächen zur Verfügung.

Erstmals seit 2012 gab es eine Standortkonferenz im Rathaus

Schubert hatte Ende Januar die Anrainer des Wissenschaftsparks eingeladen und erstmals seit 2012 eine Standortkonferenz zum Telegrafenberg im Rathaus durchgeführt. „Wir haben überlegt, wie wir den Standort weiterentwickeln können. Der Telegrafenberg hat einen Spitzenruf, doch in den kommenden Jahren wird es dort zu eng“, so Schubert. Vor allem der Denkmal- und Naturschutz verhindern eine weitere Verdichtung.

Mit über 1000 Mitarbeitern ist das Geoforschungszentrum (GFZ) der größte Nutzer am Berg: „Das GFZ und seine Forscherinnen und Forscher brauchen mehr Platz. Wir möchten unseren Bedarf in erster Linie auf dem Telegrafenberg decken und beziehen als Erweiterungsoption insbesondere den Brauhausberg in unsere mittel- und langfristige Planungen ein“, teilt Stefan Schwartze, administrativer Vorstand des GFZ, auf Anfrage mit.

Die „baldige Erschließung“ der genannten Potenzialflächen und dass „die Anliegen der Wissenschaft in der Stadt zur Chefsache erklärt wurden“, freue ihn sehr.

Ähnlich äußert sich Bernhard Diekmann, Forschungsstellenleiter des Alfred-Wegener-Instituts für Meeres- und Polarforschung (AWI) : „Wir begrüßen es sehr, wenn neue Flächen geschaffen werden. Wir haben noch keine konkreten Planungen für neue Gebäude, aber es ist jetzt schon abzusehen, dass der Platz knapp wird, wenn wir weiterhin so wachsen.“

Rund 150 Mitarbeiter hat das AWI in Potsdam. Erst 2017 konnte mit Unterstützung des Landes ein Neubau fertiggestellt werden. Doch durch viele erfolgreiche Einwerbungen von Drittmitteln steigt die Zahl der Projekt des Instituts weiter an.

Temporäre Wohnungen für Forscher werden zum Problem

Diekmann nennt auch ein weiteres Problem des Wachstums der hiesigen wissenschaftlichen Einrichtungen. „Für die mittelfristigen Aufenthalte von Gastwissenschaftlern wird es immer teurer und aufwendiger, den nötigen Wohnraum zu finden“, sagt Diekmann.

Zwischen drei bis zwölf Monaten dauern die Aufenthalte der internationalen Gäste oftmals. „Wenn diese Wissenschaftler mit geförderten Projekten bei uns sind, verbieten die Förderrichtlinien es uns aber unverhältnismäßig viel Geld für die Unterkunft auszugeben“, so Diekmann.

Auf der Standortkonferenz wurde das Problem angesprochen. Das Areal an der B2 ist im Flächennutzungsplan der Stadt für „Hochschule und Forschung“ ausgewiesen. Oberbürgermeister Schubert sagte der MAZ, dass er „eine gemischte Nutzung“ an dieser Stelle angesichts des Bedarfs an temporären Wohnungen für die Institute nachvollziehen könne, auch „um Urbanität zu schaffen“.

Dazu müsste allerdings die Planung an dieser Stelle geändert und damit erstmals auch eine Wohnentwicklung in diesem Teil der Stadt zugelassen werden.

Verbindung der Standorte durch den Wald ist Herausforderung

Eine weitere Herausforderung ist die Verbindung der Standorte. Das Areal an der B2 und das Hauptareal auf dem Brauhausberg sind fußläufig nur rund 200 Meter voneinander entfernt, jedoch liegt dazwischen Wald im Besitz des Landes. „Wir wollen die Flächen an der Michendorfer Chaussee konzeptionell mit dem Telegrafenberg verbinden“, sagt Wirtschaftsförderer Stefan Frerichs.

Ihm schwebt zur Verbindung der möglichen Satellitenstandorte des Wissenschaftsparks ein Elektrobus-Shuttle in der Dimension eines Kleinbusses oder eine ähnliche, umweltverträgliche Lösung vor. Zugleich sagt Frerichs aber auch: „Wir werden mit Sicherheit keine Straße durch den Forst bauen.“

Das Land hat sieben Neubauten gefördert und ein Haus überlassen

Das Land Brandenburg unterstützt die Potsdamer Aktivitäten. Seit 2012 wurden sechs Neubauten für Labore und rund 500 Mitarbeiter mit Hilfe von Fördermitteln auf dem Telegrafenberg neu errichtet, ein GeoBioLab ist derzeit noch im Bau. Zudem wurde dem GFZ ein Gebäude des Umweltministeriums zur Expansion zur Verfügung gestellt.

„Das Land wird auch weiterhin alle denkbaren Anstrengungen unternehmen, bestehende Raumbedarfe zu befriedigen. Für das Land ist die Schaffung ausreichender Arbeitsbedingungen ein essenzielles Thema. Genügend Raum zum Arbeiten ist von unschätzbarer Bedeutung, um exzellente Ergebnisse zu erzielen“, teilte ein Sprecher des Wissenschaftsministeriums am Freitag mit.

Arbeitsgruppe im Rathaus und nächste Konferenz schon 2021

Nachdem zwischen der ersten und der zweiten Standortkonferenz zum Wissenschaftspark „ Albert Einstein“ fast acht Jahre lagen, soll die Runde nun verstetigt werden. Spätestens in einem Jahr will das Rathaus wieder einladen.

Im Rathaus wurde zudem eine Arbeitsgruppe im Geschäftsbereich des Baubeigeordneten Bernd Rubelt (parteilos) eingerichtet, die die Perspektive für die Erweiterung inhaltlich und baulich vorantreiben soll.

